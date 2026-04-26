El piloto argentino Franco Colapinto tuvo un final tan impactante como inolvidable en su exhibición en Buenos Aires, donde cerró el evento con una secuencia cargada de adrenalina, humo y fuego ante más de 500 mil personas.

Durante cerca de 20 minutos, Colapinto llevó al límite el monoplaza Lotus E20 en un circuito urbano montado en la zona de Palermo. El show combinó velocidad, maniobras extremas y una conexión constante con el público, que acompañó cada movimiento con aplausos y ovaciones.

El momento más impactante llegó en el cierre, cuando el piloto decidió subir la intensidad con una serie de trompos a alta velocidad en la zona de Libertador y Godoy Cruz. El humo de los neumáticos cubrió el lugar y generó una escena cargada de tensión y espectáculo.

La exigencia mecánica fue tal que el auto comenzó a recalentarse y se produjo un foco de fuego en la parte trasera, mientras una de las ruedas también evidenciaba daños por la temperatura. Lejos de generar alarma, la situación terminó potenciando el clima del evento y encendiendo aún más al público.

El cierre fue tan simbólico como espectacular: Colapinto detuvo el auto, se subió al monoplaza con una bandera argentina en la mano y quedó envuelto en humo mientras los mecánicos intervenían para controlar las llamas. La imagen selló una jornada que combinó emoción, riesgo y espectáculo.

Así, entre aplausos y una puesta en escena inesperada, el piloto argentino cerró su presentación con una postal que rápidamente se volvió viral y que resume el impacto del evento: un show masivo, al límite y con una fuerte conexión con la gente.