El mundo de la música santiagueña y argentina está de luto por la trágica muerte del reconocido intérprete de cumbia santiagueña, Huguito Flores. El artista de 57 años, quien había ganado el corazón de miles de seguidores a lo largo de su carrera, perdió la vida en un accidente automovilístico ocurrido en las últimas horas del miércoles en la Ruta 34, cerca de la localidad de La Garza, en la provincia de Santiago del Estero.

El trágico incidente se cobró también las vidas de su esposa, Carina Soledad Enríquez, y su cuñado, Rubén Horacio Enríquez, quienes viajaban junto a él en un Volkswagen Suran. El accidente, según informaron fuentes locales, fue devastador y las labores de rescate se prolongaron durante varios minutos para recuperar los cuerpos de entre los hierros retorcidos.

Además, en el vehículo viajaba una de las hijas del matrimonio, de tan solo tres años, quien sufrió lesiones graves debido al impacto. Actualmente, su estado de salud es delicado, y su pronóstico sigue siendo incierto. Se supo que la otra hija de la pareja no se encontraba en el vehículo en ese momento, ya que había permanecido con otros familiares.

La noticia de la tragedia se propagó rápidamente, y colegas, amigos y admiradores del cantante expresaron su conmoción y tristeza en las redes sociales. Desde la cuenta oficial de Facebook de Huguito Flores, se emitió un comunicado en el que se pedía oraciones por él y su familia en estos momentos difíciles.

"Esto es muy doloroso. Parece una película trágica. No se pueden evitar comparaciones, podemos nombrar otros artistas que han llegado a la cima y murieron como Koli Arce o Jorge Veliz. Ahora Huguito Flores también. Aunque Koli y Jorge estaban mal de salud, Hugo no. Pero este dolor es tan grande que hace recordar a esos momentos. Huguito era mi amigo. No solo trabajábamos juntos. Nos unía una sincera amistad", destacó el productor Alexis Gómez, reflejando la consternación que siente la comunidad artística.

Huguito Flores se dirigía a la ciudad de Buenos Aires, donde tenía programadas actuaciones para celebrar el Día de la Primavera el 21 de septiembre. Incluso, horas antes del trágico accidente, había compartido un video en sus redes sociales invitando a sus seguidores a un show en José C. Paz. La noticia de su partida prematura ha dejado un vacío en el mundo de la música y la cumbia santiagueña que será difícil de llenar.

Las autoridades policiales continúan investigando las circunstancias exactas que llevaron al accidente y aún no han determinado las causas precisas del mismo. En el segundo vehículo involucrado en la colisión viajaban dos docentes que, aunque sufrieron múltiples lesiones, no presentan heridas críticas y están siendo atendidos en el hospital zonal de Garza.

Huguito Flores deja un legado musical que seguirá siendo recordado y apreciado por sus seguidores. Su partida temprana es una pérdida irreparable para la música santiagueña y argentina en general. La comunidad se une en el dolor y envía sus condolencias a su familia y seres queridos en este momento de tristeza y conmoción.

Hugo Flores de Omega tranquilizó a sus fans

El cantante sanjuanino de Omega realizó un posteo a las 9 de la mañana para llevar tranquilidad a sus fans. Es que ambos compartían el mismo nombre. En el video además de llevar tranquilidad, mandó su pésame a la familia del colega.