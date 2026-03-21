El fútbol argentino está de luto tras la muerte de Marcos Conigliaro, histórica figura de Estudiantes de La Plata, quien falleció a los 83 años y dejó una huella imborrable en una de las etapas más gloriosas del club.

El exdelantero fue una pieza fundamental del equipo dirigido por Osvaldo Zubeldía que dominó el fútbol sudamericano entre fines de los años 60 y comienzos de los 70. Su nombre quedó inmortalizado por haber marcado el gol del triunfo ante Manchester United en la ida de la Copa Intercontinental 1968, clave para la consagración mundial del conjunto platense.

Durante su paso por Estudiantes, entre 1965 y 1970, disputó casi 200 partidos y convirtió 46 goles, integrando el plantel que conquistó el Metropolitano 1967, tres Copas Libertadores consecutivas (1968, 1969 y 1970), la Intercontinental y la Interamericana.

El club confirmó su fallecimiento con un mensaje cargado de emoción, en el que lo definió como un “emblema insoslayable” de su historia. También hubo despedidas de referentes como Juan Sebastián Verón, quien destacó su legado dentro y fuera de la cancha.

Conigliaro no solo fue protagonista de una de las mayores gestas del fútbol argentino, sino también símbolo de un equipo que marcó época por su estilo, carácter y logros internacionales. Su figura queda ligada para siempre a la identidad de Estudiantes y a una página dorada del deporte nacional.