Este miércoles en horas del mediodía, un hombre perdió la vida trabajando en Chimbas. El sujeto de 43 años se encontraba trabajando en una obra en construcción junto con otros dos compañeros. Cayó desde un primer piso de la obra y se encontró con el peor desenlace. El obrero fue identificado como Guillermo Muñoz.

El hecho ocurrió en inmediaciones del loteo Reconquista, cuando Muñoz, junto a sus dos compañeros de trabajo, asistieron como un día más a la obra. Aparentemente, Muñoz se encontraba en el techo de la construcción llenando una losa junto con otro compañero, mientras que el restante era quien les pasaba los baldes desde abajo.

Muñoz perdió el equilibrio, cayó al vació y el golpe fue mortal, ya que su cabeza dio contra el suelo. Lamentablemente, según indicaron fuentes judiciales, el hombre murió en el acto. Desde la Justicia informaron que estos hombres se encontraban trabajando de forma particular, es decir, no pertenecían a ninguna empresa privada por lo que no recaería en nadie la responsabilidad de su muerte.