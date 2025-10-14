Economía > Imperdible
Mercado Pago lanza promociones y financiación por el Día de la Madre en octubre
POR REDACCIÓN
Durante octubre, Mercado Pago presenta una serie de promociones y planes de financiación especiales para celebrar el Día de la Madre. La plataforma digital ofrece descuentos de hasta 30% en supermercados y beneficios adicionales en sectores como farmacias, entretenimiento y transporte.
En los supermercados adheridos, entre ellos Coto, Carrefour, Día, Vea, La Anónima y ChangoMas, los usuarios pueden acceder a descuentos que van del 15% al 30% al pagar con QR o dinero en cuenta, sin límites de compra ni tope de reintegro en la mayoría de los casos.
Por otro lado, quienes utilicen la tarjeta de crédito Mercado Pago podrán acceder a tres cuotas sin interés en Mercado Libre y en pagos con QR superiores a $30.000, además de descuentos que oscilan entre el 20% y 40% en combustible, transporte, kioscos y supermercados.
En el sector de indumentaria y belleza, marcas reconocidas como Adidas, La Martina, Complot e Infinit ofrecen hasta 12 cuotas sin interés abonando con QR. Los usuarios deben consultar la sección “Beneficios” dentro de la aplicación para conocer los días, condiciones y rubros disponibles según su ubicación.
Desde Mercado Pago destacaron: “Octubre llega con nuevas oportunidades de ahorro para los usuarios de Mercado Pago, con promociones exclusivas en supermercados, farmacias, entretenimiento y transporte”. Asimismo, resaltaron que “la app incorpora planes de financiación en indumentaria y belleza, brindando más opciones para aprovechar y celebrar el Día de la Madre”.
Las promociones y planes de financiación estarán vigentes durante todo el mes de octubre, ofreciendo a los usuarios variadas opciones para realizar sus compras con beneficios exclusivos.