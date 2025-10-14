Durante octubre, Mercado Pago presenta una serie de promociones y planes de financiación especiales para celebrar el Día de la Madre. La plataforma digital ofrece descuentos de hasta 30% en supermercados y beneficios adicionales en sectores como farmacias, entretenimiento y transporte.

En los supermercados adheridos, entre ellos Coto, Carrefour, Día, Vea, La Anónima y ChangoMas, los usuarios pueden acceder a descuentos que van del 15% al 30% al pagar con QR o dinero en cuenta, sin límites de compra ni tope de reintegro en la mayoría de los casos.

Publicidad

Por otro lado, quienes utilicen la tarjeta de crédito Mercado Pago podrán acceder a tres cuotas sin interés en Mercado Libre y en pagos con QR superiores a $30.000, además de descuentos que oscilan entre el 20% y 40% en combustible, transporte, kioscos y supermercados.

En el sector de indumentaria y belleza, marcas reconocidas como Adidas, La Martina, Complot e Infinit ofrecen hasta 12 cuotas sin interés abonando con QR. Los usuarios deben consultar la sección “Beneficios” dentro de la aplicación para conocer los días, condiciones y rubros disponibles según su ubicación.

Publicidad

Desde Mercado Pago destacaron: “Octubre llega con nuevas oportunidades de ahorro para los usuarios de Mercado Pago, con promociones exclusivas en supermercados, farmacias, entretenimiento y transporte”. Asimismo, resaltaron que “la app incorpora planes de financiación en indumentaria y belleza, brindando más opciones para aprovechar y celebrar el Día de la Madre”.

Las promociones y planes de financiación estarán vigentes durante todo el mes de octubre, ofreciendo a los usuarios variadas opciones para realizar sus compras con beneficios exclusivos.