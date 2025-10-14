El cuerpo hallado en Concordia no tiene cabeza y confirmaron que puede tratarse del remisero desaparecido

Las autoridades entrerrianas, entre ellos el ministro de Seguridad Néstor Roncaglia, viajaron este lunes hacia la zona de Yerua, a unos 35 kilómetros al sudoeste del centro de Concordia, ante el hallazgo de un cuerpo desmembrado y sin cabeza en un camino vecinal.

Allí, Roncaglia admitió que podría tratarse de Martín Sebastián Palacio, el remisero de 49 años que había sido contratado por Pablo Laurta, el presunto femicida de Luna Giardina y su mamá, Mariel Zamudio, para viajar de Concordia, Entre Ríos, a Córdoba. Pero que desde el 7 de octubre nada se sabe de él

Claudio González, jefe de la Policía de Entre Ríos, explicó en diálogo con C5N que la trazabilidad de un auto en el que iba Laurta hizo que focalizaran la búsqueda en la zona donde esta tarde trabajaron los peritos.

“En esos rastrillajes se encuentra el cuerpo de una persona que carece de extremidades superiores y cabeza, en estado de descomposición y sin ropa", amplio González y dijo que ahora viene un proceso que tiene que ver con el reconocimiento. En ese marco, este martes a las 9 habrá una conferencia de prensa.

El ministro Roncaglia agregó ante ese canal de noticias: “Por el contexto, creemos en un alto porcentaje que puede tratarse de Martín Palacio, a pesar de que le faltan la cabeza y las extremidades”.

Luego, detalló que la última vez que se observa al ahora detenido por los femicidios de Luna y Mariel fue en una estación de servicio donde cargó combustible y se lo ve que iba solo: “O sea que Martín ya no estaba con él”.

Roncaglia precisó que el hallazgo se dio porque un policía percibió el fuerte olor de la putrefacción de los restos, que estaban en una bolsa. Y que Laurta, en base a información de la Policía de Uruguay, tenía su auto en una cabaña alquilada en ese país: “Evidentemente, fue un plan criminal, lo planificó todo”.