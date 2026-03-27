Netflix apostó todo a los Peaky Blinders y ya se convirtió en una de las películas más vistas

Netflix puso en circulación Peaky Blinders El hombre inmortal, una película británica de 2026 creada por Steven Knight que transforma la serie en un acontecimiento cinematográfico.

La trama traslada a Tommy Shelby de regreso a Birmingham en plena Segunda Guerra Mundial, debido a que su hijo quedó atrapado en una peligrosa conspiración nazi. Esta entrega no juega a la nostalgia fácil y presenta a un protagonista desgastado por la culpa y las deudas pendientes en un entorno de ambición y traiciones.

La atmósfera visual conserva los trajes impecables, el humo y las fábricas, pero los adapta a una etapa más áspera donde el conflicto bélico funciona como combustible dramático. Netflix presenta esta nueva entrega como un capítulo explosivo dentro de la saga donde el tablero es más grande y ya no hay tiempo para maniobras menores.

El personaje central no solo debe enfrentarse a enemigos externos, sino también a su propio legado. Cillian Murphy lidera un reparto de peso junto a Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle y Barry Keoghan, lo que demuestra una ambición real de convertir el regreso en un evento y no en una producción menor.

Situada en 1940, la historia entrelaza el drama familiar con la tensión política y el combate interno frente al caos mundial. La apuesta busca cautivar a los fanáticos y a nuevos públicos con una identidad fuerte y personajes rotos que no aflojan nunca. Al recuperar esta ficción con aura en un catálogo saturado, la plataforma asegura una propuesta de intensidad que funciona como una redención en medio del conflicto histórico.