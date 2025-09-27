Milei defendió el ajuste fiscal inicial y anunció nueva etapa de reformas laborales

Tras su regreso de las negociaciones con el Tesoro de Estados Unidos, el presidente Javier Milei participó en la apertura de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, realizada en La Rural. Durante su discurso, defendió las medidas económicas implementadas por su gobierno y subrayó la urgencia de avanzar en reformas estructurales, especialmente en el ámbito laboral y fiscal.

Milei afirmó que, para mejorar la competitividad del país, es indispensable reformar el mercado de trabajo con el objetivo de que la contratación sea más accesible para los emprendimientos. Asimismo, se refirió a la necesidad de eliminar lo que denominó "el flagelo de la industria del juicio", argumentando que este fenómeno perjudica a las empresas y beneficia a unos pocos.

Al inicio de su alocución, el presidente recordó que, al asumir su mandato, la Argentina se encontraba al borde de una hiperinflación, con indicadores sociales incluso más críticos que los registrados durante la crisis de 2001. Destacó que, durante los primeros meses de gestión, se realizó un ajuste fiscal de cinco puntos del PBI a nivel del Tesoro Nacional, sumado a un ajuste cuasi fiscal de diez puntos en el Banco Central en un plazo de seis meses. Como resultado, según afirmó, el país logró ubicarse entre los pocos estados con superávit fiscal sin estar en default.

Milei también resaltó la reforma desregulatoria impulsada por su administración, describiéndola como la más ambiciosa de la historia y enfatizando su compromiso con la normalización de la economía. Sostuvo que la única vía para el progreso es la aplicación de ideas que fomenten la prosperidad y añadió que su equipo se encuentra realizando la labor fundamental de sentar las bases para un país exitoso.

Finalmente, el presidente expresó que, una vez consolidados los cimientos económicos, es momento de comenzar a visualizar los frutos del esfuerzo realizado, insistiendo en la continuidad de las políticas implementadas para sostener la recuperación.