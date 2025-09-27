Lázaro Víctor Sotacuro, identificado como el quinto sospechoso vinculado al triple femicidio de Florencio Varela, fue trasladado a una unidad penitenciaria de máxima seguridad en la provincia de Jujuy. El acusado, capturado en la localidad boliviana de Villazón durante la noche del viernes, permanecerá recluido en la cárcel de Gorriti, ubicada en San Salvador de Jujuy.

El operativo de traslado se inició desde la ciudad de La Quiaca a las 12:20 horas, con previsiones de arribo al establecimiento carcelario alrededor de las 15:30 horas. La medida forma parte de las acciones coordinadas entre fuerzas de seguridad y el sistema judicial para garantizar la custodia del imputado, cuyo arresto se produjo en el marco de las investigaciones por el homicidio de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.

Publicidad

Los cuerpos de las tres víctimas habían sido hallados sin vida en una vivienda de Florencio Varela luego de permanecer desaparecidas durante cinco días. El caso, calificado como triple femicidio vinculado a actividades narcocriminales, mantiene en vilo a la comunidad mientras avanza la investigación judicial.