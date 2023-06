Gracias al comentario de familia y amigas, Nicolás Bravo se dio cuenta de que había algo que hacer con la falta de ropa para las mujeres con algún tipo de discapacidad física o “kilitos de más”. Fue así que surgió la campaña de ropa con la que pretende acercar la moda a todas.

“Mi mamá, mis hermanas y mis amigas siempre me decían lo mismo. Que les costaba conseguir ropa en talles por arriba del XL y que si conseguían o no se correspondían o no se sentían cómodas con lo que habían comprado”, comenzó contando Nicolás Bravo a DIARIO HUARPE.

Esto fue uno de los puntos principales que lo motivaron a buscar algo diferente. “Por otro lado, tenés la Ley de Talles, que si bien está, en definitiva no se cumple y eso va a seguir siendo así en tanto no se realicen los controles correspondientes. Por eso hago esto en parte”, dijo el diseñador.

Con estos objetivos claro, el hombre de 41 años recibidos de diseño de indumentaria en nuestra provincia, comenzó con su campaña “Incluir está de Moda”: “Por cuestiones de costos mis diseños se hacen en un talle estándar, pero siempre aclarando que cualquier mujer, de cualquier peso o discapacidad física, puede tener el diseño elegido a su medida o adaptado a su condición”, explicó Bravo.

Nicolás Bravo, diseñador sanjuanino. (Foto: Gentileza)

Con la moda inclusiva o adaptada, comenzó gracias a una amiga, Gabriela Masiero quien a sus 15 años quedó en silla de ruedas. “Ella un día me contó que no tenía para ir a un coctel, que quería algo con brillos y eso me motivó también. Hoy quiero que si una mujer vive con un miembro amputado, sepa que en mis diseños va a encontrar la ropa adaptada para sentirse cómoda y segura”, aseguró el sanjuanino.

Dato

Las interesadas en contactar con el diseñador podrán comunicarse a su cuenta de Instagram como @fontpages.ok