Se llevó a cabo el desfile cívico-militar por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo que comenzó este lunes al mediodía en la avenida Ignacio de la Roza a metros de la Plaza 25 de Mayo en Capital, con una importante convocatoria de público que se acercó para ser parte de la tradicional celebración patria.

Autoridades en el palco oficial de Gobierno. (Foto DIARIO HUARPE)

El gobernador Marcelo Orrego encabezó el inicio de la actividad. En la previa, mientras se dirigía al palco oficial, saludó a los presentes que se ubicaban a lo largo del recorrido, generando un clima cercano con vecinos y familias que participaron del acto.

El saludo del gobernador a los asistentes. (Foto DIARIO HUARPE)

Minutos después, alrededor de las 12 del mediodía, se dio comienzo formal al desfile, que reúne a instituciones educativas, agrupaciones civiles, fuerzas armadas y de seguridad, en una jornada que combina tradición, identidad y participación ciudadana.

El saludo del gobernador a los asistentes. (Foto DIARIO HUARPE)

A lo largo del recorrido, el público acompaña con banderas, aplausos y muestras de entusiasmo, en un marco festivo que refleja el espíritu de la fecha patria. Las imágenes del evento muestran la alegría de los asistentes, muchos de ellos buscando reconocerse entre las fotos del desfile.

El evento forma parte del cierre de las actividades oficiales del 25 de Mayo en la provincia, que comenzaron por la mañana con el acto central y el Tedeum, consolidando una jornada cargada de simbolismo y participación popular en San Juan.

Galería de fotos

(Foto DIARIO HUARPE)

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El saludo del gobernador a los asistentes. (Foto DIARIO HUARPE)

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