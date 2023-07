"No es Khabib": Justin Gaethje minimizó a Poirier y busca destronar a Islam Makhachev

Justin Gaethje (24-4 MMA, 7-4 UFC) se medirá por segunda vez con Dustin Poirier (29-7 MMA, 21-6 UFC). Ambos peleadores, que tienen 24 bonos de "pelea de la noche" entre ellos, tendrán una revancha más que esperada el próximo sábado 29 de julio. En juego estará el cinturón "BMF", el que dejó vacante Jorge Masvidal tras su retiro. La pelea se llevará a cabo en el UFC 291. Por esto, en diálogo con Shakiel Mahjouri, el antes mencionado dejó en claro que ganará y ya se visualiza con Islam Makhachev por el título.

"Si nos salimos de lo que sabemos, entonces será Alexander Volkanovski porque ya luchó contra él y fue una pelea muy reñida. Yo nunca he luchado contra él, Poirier nunca ha luchado contra él. Supongo que si quieres decir a alguien podría ser el campeón de las 125 libras (Alexandre Pantoja). ¿Quién lo noqueó? Iba a burlarme de Brendan Schaub... Me he burlado mucho de él", destacó Gaethje.

Luego, Justin también resaltó lo siguiente: "Creo que Volkanovski es la respuesta por ahora, pero no puedo esperar para entrar allí. Sé a ciencia cierta que él no es Khabib y quiero ir allí y demostrarlo. El UFC no te va a proteger. Es solo el nombre del juego. Tienes que tomarte un tiempo entre estas peleas. No solo las peleas, sino también el campo de entrenamiento por el que acabamos de pasar".

"Acabo de pasar 12 semanas de entrenamiento. Extremadamente duro, seis días a la semana, y tu cuerpo se descompone. Es algo en lo que realmente debes concentrarte es comprender que debes pasar por un proceso de curación cada vez que entras allí. El aspecto físico, pero diría que incluso el aspecto mental, es una experiencia de vida traumática cada vez que entras allí. Y realmente tienes que tomarte un tiempo para sanar cada vez que haces eso", sentenció el estadounidense.

Más palabras de Justin Gaethje

Días atrás, Justin Gaethje también sostuvo ante Cageside Press: "Este cinturón, al igual que los cinturones interinos, en el papel, son un campeonato. Eres un campeón a los ojos de UFC, y cuando eres un campeón a los ojos de UFC, te pagan diferente. Entonces, para las personas que dicen que es estúpido, es el UFC lanzando un hueso, como siempre les pedimos que lancen un hueso y nunca lo hacen. Así que estoy agradecido de que haya una oportunidad por la que puedo luchar".