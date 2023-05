Be Woman, la marca de ropa pensada para la lactancia materna

Be Womam es una marca dedicada al diseño de ropa apta para la lactancia. El emprendimiento tiene como finalidad brindar un producto a las mujeres cómodo y distinto para ese momento único que viven luego de su embarazo. Así, esta firma propone una alternativa diferente a la oferta tradicional del mercado.

Daniela Carmona es diseñadora de indumentaria y fundadora de Be Womam, un proyecto que nació en época de pandemia. Contó que la idea surgió luego del nacimiento de su hijo que la llevó a crear ropa apta para la lactancia, pero con estilo y confección propia. “La verdad es que no hay mucha ropa linda maternal porque es muy clásica. Una se quiere sentir linda y a veces querés salir y no sabes qué ponerte”, dijo Dani a DIARIO HUARPE.

Publicidad

“Busco que no se note que es indumentaria para amamantar, sino que sea ropa moderna femenina y que cuando termines de amamantar lo puedas seguir usando”, continuó.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Comentó que las vestimentas están hechas con telas nobles y suaves como algodón o lino para no provocar irritación en la piel, debido al contacto que tiene la mujer con el bebe luego de dar de mamar. Respecto a los colores que usa para los diseños, Dani explicó que: “Trabajo con colores neutros como colores muy negros y beige, es decir colores combinables porque quiero que las prendas puedan armonizar con todo”

Be Woman se comercializa también en Córdoba y Buenos Aires. Foto: gentileza.

Actualmente, Be Womam tiene un catálogo variado que incluye camisas, blusas y vestidos. Para invierno ha elaborado suéteres y ponchos creados para generar bienestar en las mamás. Además, vende protectores de pezón reutilizables que son económicos y además evitan la generación de residuos.

Respecto a la importancia del diseño de ropa para la lactancia, Dani Carmona opinó que: “Es importante prestar atención a esto porque las mamás seguimos siendo mujeres y tenemos un tema con el cambio físico y una tiene que volver a tener que aceptarse, reencontrarse con un nuevo cuerpo y adaptarse a nuevas tendencias”.

Los diseños se realizan con telas suaves y nobles.Foto:gentileza.

Para adquirir productos de Be Womam debes ingresar a la cuenta de Instagram del emprendimiento. El proyecto ha logrado consolidarse en San Juan y también comercializarse en otras provincias como Córdoba o Buenos Aires, donde ha tenido un gran éxito.