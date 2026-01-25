Noche de alerta: refuerzan la advertencia por fuertes tormentas y frío en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reforzó la alerta naranja para San Juan, anticipando una noche de este domingo 25 de enero con tormentas fuertes y un cambio brusco en el tiempo. El pronóstico indica un marcado descenso térmico, que pasará de los 35°C de la tarde a unos 20°C durante la madrugada del lunes, acompañado de vientos intensos y alta probabilidad de lluvias.

La alerta naranja implica un nivel de peligrosidad significativo, donde los fenómenos meteorológicos pronosticados pueden ser peligrosos para la comunidad, los bienes materiales y el entorno. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los informes oficiales y extremar las precauciones durante las horas de mayor intensidad del evento.

Publicidad

Pronóstico de un cambio drástico

El tiempo cambiará de manera radical entre la tarde del domingo y la madrugada del lunes. Para la noche del domingo 25, el SMN prevé tormentas fuertes con una probabilidad de precipitación muy alta, entre el 70% y el 100%. Durante este período, los vientos soplarán del sector sureste a suroeste con intensidades moderadas.

El cambio más notable se producirá en las primeras horas del lunes 26. La madrugada continuará con tormentas fuertes y la temperatura descenderá abruptamente hasta los 20°C. El viento se intensificará notablemente, rotando al sur con velocidades sostenidas que podrán alcanzar entre 32 y 41 km/h, y con ráfagas aún más fuertes que podrían llegar a los 59 km/h.

Publicidad

Hacia la mañana del lunes, las condiciones comenzarán a mejorar gradualmente. Los chaparrones reemplazarán a las tormentas y la probabilidad de lluvia disminuirá. El viento, aunque seguirá siendo considerable, perderá fuerza paulatinamente. Para la tarde y noche del lunes se espera un cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones y con temperaturas que ascenderán nuevamente hasta los 30°C durante el día.

Recomendaciones de seguridad para la población

Ante la alerta naranja y el pronóstico de fenómenos severos, es fundamental que los habitantes de San Juan adopten medidas de precaución. Se aconseja evitar por completo la circulación durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, especialmente en zonas bajas o con historial de anegamientos. Los fuertes vientos representan un riesgo adicional, por lo que es necesario asegurar todos los objetos sueltos en patios, balcones y terrazas, como muebles, macetas o antenas, para evitar que se conviertan en proyectiles.

Publicidad

Durante las tormentas, es crucial permanecer en el interior de viviendas o edificios seguros, alejándose de ventanales. Se debe evitar realizar actividades al aire libre y no refugiarse bajo árboles o estructuras inestables. Es recomendable contar con elementos de emergencia a mano, como linternas con pilas cargadas, ya que las ráfagas de viento y la actividad eléctrica pueden causar cortes en el suministro de energía. Bajo ninguna circunstancia se debe intentar cruzar calles, arroyos o cauces inundados, ya sea a pie o en vehículo.

El contexto meteorológico del fenómeno

Este abrupto cambio climático está asociado al avance de un frente frío que desplazará la masa de aire cálido que cubre la región. La interacción entre este aire polar en altura y el calor y la humedad acumulados en superficie es el mecanismo que genera la inestabilidad atmosférica severa, dando lugar a las tormentas fuertes y persistentes pronosticadas.

Los vientos intensos del sur y sureste son característicos de este tipo de eventos en la región cuyana, a menudo relacionados con lo que se conoce localmente como "viento Zonda de salida". Este fenómeno suele producirse tras un evento de viento Zonda cálido del sector oeste y antecede a un marcado descenso de temperatura, patrón que coincide con el pronóstico actual.

Las autoridades insisten en la importancia de consultar únicamente los canales oficiales del SMN y de la Dirección de Defensa Civil para recibir información actualizada y veraz. El período de mayor riesgo se concentrará entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, con una mejora constante en el tiempo a lo largo del día lunes.