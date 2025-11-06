Nucleoeléctrica Argentina inició su proceso de privatización

El Ministerio de Economía oficializó este jueves el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal responsable de la operación de las centrales nucleares del país. La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece la venta del 44% del capital accionario mediante una licitación pública nacional e internacional, mientras que el Estado conservará el 51% de las acciones y el control estratégico de la compañía.

Esta decisión se enmarca en la ley 27.742, que declaró a NASA sujeta a privatización bajo los términos de la ley 23.696. El esquema diseñado garantiza que el Estado mantenga la mayoría accionaria y el poder de decisión en áreas consideradas estratégicas, como la ampliación de capacidad, la construcción de nuevas centrales o la incorporación de socios que puedan influir en el control societario.

El proceso estará a cargo de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, dependiente del Ministerio de Economía, y deberá completarse en un plazo máximo de 12 meses. Asimismo, se creará un Programa de Propiedad Participada que asignará el 5% del capital accionario a los trabajadores de la empresa.

La Secretaría de Energía será responsable de elaborar el inventario de bienes y la documentación técnica, societaria y contractual necesaria para la licitación. También coordinará la valuación de las acciones, que estará a cargo de una entidad bancaria pública o, en su defecto, de organismos internacionales o privados ajenos al proceso de compra.

La venta se realizará a través de la plataforma CONTRAT.AR, de acuerdo con lo establecido en el decreto 416/2025, mientras que la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial administrará el Programa de Propiedad Participada en conjunto con la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Finalmente, la normativa instruye a revisar el estatuto social de la compañía para adaptarlo a la incorporación de capital privado. Con esta medida, el Gobierno busca reconfigurar el sector nuclear, permitiendo la participación de inversores privados sin ceder el control estratégico de la empresa.