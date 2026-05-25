Los salarios de los empleados de comercio volvieron a actualizarse en junio tras la homologación del acuerdo paritario firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y las cámaras empresarias, lo que llevó a que varias categorías superen el millón de pesos mensuales.

El incremento corresponde al trimestre abril-junio de 2026 y estableció una suba total del 5%, distribuida en tres tramos consecutivos: 2% en abril, 1,5% en mayo y otro 1,5% que impacta en los haberes de junio. A esto se suma el pago de un bono extraordinario de $120.000 para todas las categorías.

Según lo acordado, el aumento se calculó sobre las escalas vigentes a marzo, incluyendo tanto los básicos como las sumas no remunerativas. Desde el gremio explicaron que el objetivo principal fue sostener el poder adquisitivo frente a la inflación y evitar una pérdida real del salario.

Con la actualización, los valores muestran subas significativas en todos los rubros. En el caso de los vendedores, la categoría A alcanza ingresos de $1.253.622, mientras que un vendedor B llega a $1.286.957 incluyendo el bono. En tanto, un Administrativo F ronda los $1.297.000 y un Cajero C supera los $1.279.000. Por su parte, los trabajadores de Maestranza A perciben cerca de $1.233.000.

Las categorías jerárquicas y especializadas continúan liderando la escala salarial, con ingresos que rozan los $1,3 millones mensuales al sumar adicionales y conceptos variables. Además, el acuerdo prevé la incorporación progresiva de sumas no remunerativas al salario básico, lo que impactará a futuro en aguinaldo, vacaciones y aportes previsionales.

Aunque el convenio vigente cubre hasta junio, el escenario inflacionario mantiene abiertas las negociaciones para el segundo semestre. Desde el sindicato adelantaron que seguirán monitoreando la evolución de los precios y no descartan reabrir la paritaria en caso de una nueva aceleración inflacionaria.

El sector mercantil, uno de los más numerosos del país, vuelve así a ubicarse en el centro de la escena económica, ya que cualquier actualización salarial impacta directamente sobre millones de trabajadores en todo el territorio nacional.