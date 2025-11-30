El Informe de Coyuntura del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), correspondiente a septiembre y octubre de 2025, reveló un cambio en la tendencia del empleo sectorial. El indicador temprano EMERC (que compara nóminas de un panel constante de empresas) mostró para octubre un incremento mensual del 0,2% en el empleo registrado, confirmando una leve recuperación.

Según el organismo, en septiembre la construcción alcanzó 358.990 puestos de trabajo registrados, lo que implicó una suba del 0,7% mensual: se generaron 2.500 empleos en ese mes y casi 5.000 en el último trimestre. Pese a la mejora, el nivel actual continúa 11,3% por debajo del promedio histórico para el mes y lejos de los máximos del ciclo expansivo 2022–2023.

Publicidad

La comparación interanual marcó un aumento del 0,9%, aunque menor al de los cinco meses previos. Tras catorce meses de caídas, el sector suma seis meses consecutivos de variaciones positivas y un crecimiento acumulado del 0,1% en los primeros nueve meses del año. El empleo promedio por empresa se mantuvo estable en 13,5 trabajadores, con un alza interanual del 0,5%.

El informe destacó que el segundo y tercer trimestre de 2025 muestran una recuperación en las grandes empresas constructoras, especialmente en aquellas con 500 o más empleados. A nivel nacional, septiembre registró un comportamiento mayoritariamente positivo, a diferencia de la heterogeneidad que había caracterizado meses anteriores.

Publicidad

En el análisis regional, el NOA lideró la expansión con un crecimiento del 2,5%, seguido por el Centro y el AMBA. En contraste, el NEA volvió a exhibir el peor desempeño, con una caída del 3,7%. La creación de empleo se concentró en las Grandes jurisdicciones, donde los puestos aumentaron 1,3% mensual, mientras que en el resto del país se observó una baja del 0,4%.

El Gran Buenos Aires aportó el 26,5% del total de empleos creados en septiembre, seguido por Santa Fe (14,7%), Córdoba (10,2%), Santiago del Estero (8,6%) y San Juan (7,2%). A su vez, Santiago del Estero registró la mayor tasa de crecimiento mensual (5,9%), seguida por Tierra del Fuego (5,0%) y San Juan (4,4%). En el extremo opuesto, Corrientes (-8,5%), Formosa (-6,5%) y Mendoza (-3,1%) presentaron las caídas más pronunciadas.

Publicidad

En términos interanuales, Formosa encabezó el crecimiento con un 37,7%, seguida por Santiago del Estero (26,4%) y San Juan (17,9%). En cambio, Santa Cruz (-36,8%), La Rioja (-27,6%) y Misiones (-24,2%) fueron las provincias con mayores retrocesos.

El informe también reveló que en octubre había 18.633 empleadores activos en la construcción, un descenso del 1,2% interanual y del 1,3% respecto de septiembre. La caída acumulada implica que el número de empleadores es hoy 22,8% inferior al pico de 2013 y constituye el nivel más bajo para un octubre en veinte años, excepto el de 2020, marcado por la pandemia.

Como en meses previos, las grandes jurisdicciones registraron una mayor caída interanual de empleadores (-1,7%) que el resto del país (-0,3%), alcanzando también el nivel más bajo de las últimas dos décadas, incluso por debajo del registrado en 2020.