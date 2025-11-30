Boca Juniors será anfitrión este domingo de Argentinos Juniors en un duelo decisivo por los cuartos de final del Torneo Clausura, enfrentando a dos de los equipos más fuertes y regulares del año. El partido comenzará a las 18:30 en el Estadio Alberto J. Armando, conocido mundialmente como La Bombonera, y contará con televisación de ESPN Premium y TNT Sports Premium. Fernando Echenique será el árbitro principal y Lucas Novelli estará a cargo del VAR.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda atraviesa su mejor momento de la temporada: llega con cinco triunfos consecutivos (3-1 a Barracas Central, 2-1 a Estudiantes, 2-0 a River, 2-0 a Tigre y 2-0 a Talleres) que le permitieron terminar primero en la Zona A con 29 puntos. Este rendimiento también lo clasificó a la Copa Libertadores como segundo en la tabla anual, solo por detrás de Rosario Central. En octavos de final, Boca eliminó a Talleres por 2-0 en La Bombonera.

Del otro lado estará Argentinos Juniors, que viene siendo uno de los equipos más regulares del 2025 bajo la conducción de Nicolás Diez. El Bicho terminó quinto en la Zona A con 25 puntos y llega a este cruce tras vencer 2-0 a Vélez, con un doblete de Hernán López Muñoz, su principal figura ofensiva.

Ambos conjuntos se perfilan como candidatos al título, no solo por el presente de Boca sino también por la constancia de Argentinos a lo largo del año. El ganador del encuentro enfrentará en semifinales al vencedor del duelo entre Racing y Tigre, programado para el lunes en el Cilindro de Avellaneda.

A continuación, las posibles formaciones para el duelo:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Baringa, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Exequiel Zeballos, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Sebastián Prieto, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Diego Porcel, Tomás Molina y Hernán López Muñoz. DT: Nicolás Diez.