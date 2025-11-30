Momentos de desesperación se vivieron la tarde de este sábado en el Club Atenas de Pocito, cuando un niño de apenas 2 años sufrió un grave atragantamiento mientras compartía con su familia. Según el reporte oficial, un allegado corrió hasta la dependencia policial más cercana para alertar que el menor se había atorado con comida, salivaba sangre y no reaccionaba. Testigos indicaron que la situación se desencadenó durante un descuido de los padres.

Ante la gravedad del cuadro, el niño fue subido rápidamente a una combi particular que inició un traslado de emergencia hacia el Hospital de Pocito. En el trayecto, una patrulla policial interceptó el vehículo a la altura del barrio Camilo Rojo y comenzó a escoltarlo para acelerar la llegada al centro de salud. La madre del niño, Elizabeth Vargas, de 28 años, viajó junto a él durante todo el operativo.

Publicidad

Ya en el hospital, un equipo médico especializado recibió al pequeño y le practicó estudios y placas para evaluar su estado. Tras las primeras intervenciones, los profesionales confirmaron que el niño se encuentra estable y en buen estado de salud, lo que llevó alivio a sus familiares y a todo el personal que participó de la asistencia.

En el operativo actuaron activamente el agente Alex Martínez y la agente Emilce Tobar, de la Comunal Pocito, junto con la agente Evelyn Lemos y el oficial ayudante Mendonca, quienes se desplazaron en el móvil de la Comisaría 7°.