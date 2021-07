Nuevos subsidios a prestadores turísticos: “Son bienvenidos, pero muchos se quedan en el camino por no cumplir requisitos”

El Gobierno nacional lanzó el programa Auxilio Para Prestadores Turísticos a través del cual otorgará asistencia económica a las empresas del sector, pero en San Juan aseguraron que son muchos los que no podrán ser parte debido a los requisitos.

La ayuda consiste en aportes no reembolsables por la suma mensual de $22.000, durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre del 2021. Este monto no lo podrán recibir todos los prestadores turísticos de la provincia ya que muchos no van a calificar por las condiciones que piden.

Según comentó a DIARIO HUARPE el presidente de la Cámara de Turismo local, Daniel Paroli, “estos planes son bienvenidos, pero se arma un cuello de embudo al momento de cumplir con los requerimientos, son muchos los que quedan en el camino”.

Y ejemplificó: “Los monotributistas, que es la categoría más común, tiene que demostrar algunos meses de actividad antes de la pandemia y actual. Lo actual no sería inconveniente, el tema es que, si esas personas no estaban inscriptas antes de la pandemia, no califican”, contó.

Entre las personas que tampoco podrán ser parte del programa están también quienes comenzaron con emprendimientos en el sector del turismo, pero a la vez tienen otra actividad que les permite vivir, son empleados en otro lugar o trabajan bajo relación de dependencia ya sea pública o privada. Por ejemplo, una persona que trabaja en una empresa en relación de dependencia y tiene dos cabañas para alquilar, no podrá acceder.

“Esto hace que haya mucha gente que, por más que esto les sea útil para mejorar servicios o anexar un nuevo servicio, no pueda recibirlo”, sostuvo Paroli.

Los requisitos:

• Personas humanas: acreditar tres períodos consecutivos de inscripción en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes -Monotributo-, Monotributistas Sociales o Trabajadores Autónomos, en el último año o seis períodos consecutivos antes del momento de la declaración de la pandemia (marzo de 2020).

• Personas jurídicas: acreditar su constitución como agencia de viajes o servicio turístico de pasajeros, en los mismos períodos indicados para las personas humanas.

• Acreditar la cantidad de empleados/as a su cargo.

• Acreditar la actividad como Agencia de Viajes o Transporte Turístico.

• Aprobar alguno de los siguientes cursos de capacitación del Programa de Formación Virtual (PFV) en la plataforma haciendo click ACÁ. Cursos autogestionados: "Accesibilidad Turística" y "Turismo Responsable y Género". Quienes fueran beneficiarios de otras ediciones del APTUR, no pueden presentar la aprobación de alguno de los cursos mencionados realizados para otras ediciones. En dicha situación debe obligatoriamente realizar otro curso habilitado.

• Después de solicitar el ingreso al programa en la web oficial del Ministerio, la Subsecretaría de Desarrollo Estratégico evaluará las presentaciones que se efectúen en el marco del Programa APTUR V y seleccionará a las personas beneficiarias de conformidad según lo establecido en el reglamento.

Un programa local destinado a los empleados: Proteger Empleo

En junio el Gobierno de San Juan anunció el programa “Proteger Empleo” que beneficia a 7.342 trabajadores que cumplen funciones en más de 2.000 empresas de la provincia que están incluidas en los sectores económicos más perjudicados por la pandemia.

Por este beneficio se le otorga $15.000 por empleado registrado si cumple con jornadas mínima de 40 horas semanales. Para rubro hoteles urbanos y agencias de viajes, se otorga $22.000 por empleado registrado.

Este programa se lanzó para proteger el empleo registrado de los negocios no esenciales de la provincia. A través de él benefician a comercios minoristas, gastronomía, transporte escolar o turístico, salones de eventos, hotelería urbana, actividades culturales, servicios turísticos y agencias de viajes.