El Programa de Evaluación de Sistemas de Retención Infantil (PesriI), con el respaldo de Latin NCAP, dio a conocer una nueva evaluación sobre la seguridad de las sillas infantiles disponibles en América Latina y el Caribe. El análisis abarcó 42 modelos que incluyen asientos para bebés, niños pequeños y boosters, examinando su desempeño bajo rigurosas pruebas de impacto y facilidad de instalación.

Las pruebas se llevaron a cabo bajo condiciones estrictas que incluyeron un impacto frontal a 64 km/h, un impacto lateral a 50 km/h y evaluaciones en distintos tipos de vehículos. Además, se consideraron las homologaciones internacionales UN R44 y UN R129 (i-Size) para determinar la conformidad de cada modelo.

Publicidad

Cuatro modelos alcanzaron la calificación máxima de cinco estrellas gracias a su destacada protección y facilidad de uso. Estos son: Bugaboo Turtle Air + Turtle Air Wingbase para bebés; Cybex Anoris T i-Size para niños pequeños; Cybex Cloud T con y sin Base T para bebés; y Doona i + Doona i Base Isofix también para bebés.

Entre los que recibieron cuatro estrellas se encuentran los Britax Römer Dualfix i-Size, Joie i-Level, Maxi-Cosi Pearl 360 + Base FamilyFix 360, Cybex Sirona T i-Size y Besafe iZi Twist B, todos con altos estándares de seguridad y usabilidad. Por otro lado, los Maxi Cosi Rodifix Pro2 y Safety 1st Road Fix obtuvieron tres estrellas, ofreciendo una protección aceptable aunque con menor facilidad de instalación o desempeño en ciertas pruebas.

Publicidad

Un modelo innovador destacado fue el Cybex Anoris T i-Size, que incorpora una bolsa de aire integrada en el asiento. Pensado para niños de entre 76 y 115 cm, este sistema se instala mirando hacia adelante pero proporciona una protección frontal comparable a la de los asientos orientados hacia atrás. La bolsa de aire se activa milisegundos después del impacto, disminuyendo las fuerzas sobre la cabeza, cuello y pecho del niño.

En esta edición, Pesri enfatizó la importancia de los sistemas tipo booster, que elevan la posición del niño para que el cinturón de seguridad se use correctamente. Recordó que los menores deben utilizar un sistema de retención adecuado hasta alcanzar una altura de 1,50 metros, ya que el cinturón de adultos por sí solo no garantiza la protección necesaria.

Publicidad

El programa aconseja priorizar sillas con calificaciones de cuatro o cinco estrellas y resalta que la instalación correcta, siguiendo las instrucciones del fabricante, es fundamental para maximizar la seguridad. Incluso los modelos con tres estrellas brindan una protección significativamente mayor que viajar sin silla o solo con cinturón de adultos.

Pesri también invita a padres y cuidadores a buscar asesoramiento especializado para elegir el sistema de retención infantil más adecuado según la edad, peso y estatura del niño, y ofrece canales de consulta para facilitar esta elección.

Asimismo, el programa instó a los gobiernos de América Latina y el Caribe a reforzar las regulaciones y campañas de concientización sobre el uso obligatorio de sistemas de retención infantil. Recomiendan adoptar la norma UN R129 (i-Size), que mejora la protección lateral y reduce errores en la instalación.

Además, PesriI pidió a los fabricantes ampliar la disponibilidad de sillas seguras y de calidad en toda la región, asegurando que todas las familias, sin importar su ubicación o nivel de ingresos, puedan acceder a estos productos.

Las pruebas evidencian avances significativos en tecnología y diseño para la seguridad infantil, aunque persisten desafíos en educación, acceso y cumplimiento normativo. La correcta elección e instalación de un sistema de retención puede marcar la diferencia entre un accidente grave y un viaje seguro. En palabras del programa, “cada niño merece viajar con la máxima protección posible”.