La marca francesa Peugeot ha revelado su nuevo Polygon Concept, un prototipo de menos de cuatro metros que servirá como plataforma experimental para el diseño, la tecnología y la sustentabilidad de los futuros vehículos que lanzará a partir de 2027.

Este modelo anticipa en gran medida la tercera generación del Peugeot 208, con una renovación estética marcada, una actualización de la cabina i-Cockpit y un claro avance hacia la electrificación.

El Polygon Concept se distingue por su silueta compacta, que se aleja del diseño actual del 208, adoptando formas puras, simples y geométricas. Peugeot describe esta nueva postura como “más felina que nunca”, reflejando un lenguaje visual más maduro y tecnológico para la marca.

En el frontal, destaca una reinterpretación de la emblemática firma luminosa de tres garras. En lugar de las tradicionales patas verticales, el concepto incorpora una disposición horizontal de Micro-LED, que se anima cuando el vehículo está detenido, aportando dinamismo y modernidad.

Las superficies amplias, los bordes definidos y las ruedas ubicadas en los extremos refuerzan la presencia imponente del vehículo, sugiriendo que el próximo 208 adoptará un estilo más sofisticado y tecnológico.

Además, el interior del Polygon Concept promete una revolución en la experiencia de usuario, anticipando una cabina i-Cockpit renovada que marcará un antes y un después en la interacción y el confort de los ocupantes.