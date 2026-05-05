Lo que comenzó como una densa y alarmante columna de humo negro el pasado domingo 26 de abril en el departamento de Rivadavia, ha derivado en una de las investigaciones por sabotaje más graves de los últimos tiempos en San Juan. El fiscal Ignacio Achem, al frente de la Unidad Fiscal Genérica, confirmó de manera oficial que el incendio desatado en la Planta de Tecnologías Ambientales (PTA) no fue un accidente, sino un acto deliberado.

Tras días de arduo trabajo por parte de los peritos, el veredicto técnico es contundente. Según reveló Achem en una reciente entrevista en LV5 Radio Sarmiento, el Comisario General Castro, jefe de la División Bomberos, le informó que el siniestro ha sido calificado como intencional. La clave de esta conclusión radica en la detección de al menos tres focos distintos de incendio que no guardaban vinculación física entre sí, lo que descarta cualquier posibilidad de propagación natural por efecto del viento o chispas.

Las pruebas del sabotaje: tres focos y un descarte técnico

La investigación judicial se centró desde el primer momento en las anomalías detectadas en el terreno. El fiscal Achem detalló que los focos ígneos se activaron de forma simultánea en puntos específicos de la planta, con una distancia de aproximadamente 800 metros entre uno y otro. "Eso es lo que lleva a las pericias de bomberos a determinar que no hay una relación de que pueda haber sido alguna lengua de fuego que haya llevado el mismo fuego hacia otro lugar, sino que ha sido activado intencionalmente", sentenció el funcionario judicial.

El método para llegar a esta conclusión fue el de exclusión. Los expertos de Bomberos analizaron todas las variables posibles y no hallaron ningún elemento natural o técnico que pudiera haber generado el fuego por sí solo. Achem fue enfático al señalar que en las zonas peritadas no existen cables con corriente ni materiales que pudieran entrar en combustión de manera espontánea sin intervención humana. "Ellos llegan a esto casi por un descarte de estudiar las probabilidades del inicio del incendio", explicó el fiscal, reforzando la tesis de que "alguien prendió" el fuego de manera directa en esos tres sectores.

Un comportamiento "antinatural" y selectivo

Esta confirmación judicial respalda las sospechas iniciales de Sergio Cigana, director de la PTA, quien ya había radicado una denuncia formal ante la Comisaría 34. Cigana había advertido sobre un comportamiento "selectivo" y científicamente inexplicable de las llamas: el fuego pasó por encima de matorrales secos sin encenderlos para dirigirse directamente al patio de acopio de materiales compactados.

Además, se destacó la dificultad técnica de incendiar accidentalmente el material prensado. Al tratarse de fardos compactos de cartón y plástico, la falta de oxígeno entre las fibras impide una combustión rápida, requiriendo un esfuerzo deliberado para que las llamas logren estabilizarse y propagarse. El siniestro afectó un área de aproximadamente 100 metros de largo por 50 de ancho, consumiendo botellas, aluminio, vidrio y componentes de computadoras.

El devastador golpe económico y ambiental

El impacto del incendio trasciende lo criminal para convertirse en una tragedia económica para la gestión ambiental de la provincia. Las pérdidas materiales se estiman en 60 millones de pesos. Lo más grave es que las llamas destruyeron casi el 100% del material que ya estaba clasificado, compactado y vendido a empresas de La Rioja, Mendoza y San Luis.

Entre el material reducido a cenizas se encontraban más de 100 toneladas de cartón prensado. "Nos han quemado el esfuerzo de meses", lamentó Cigana, subrayando que la planta procesa entre el 80% y el 85% de los residuos del Gran San Juan y zonas aledañas. El operativo para contener el fuego demandó más de 24 horas de trabajo ininterrumpido y la intervención de dotaciones de Bomberos de la Policía, Voluntarios y Protección Civil.

Búsqueda de responsables y testimonios clave

Con la intencionalidad ya confirmada, la unidad fiscal se aboca ahora a identificar a los autores materiales e intelectuales. El fiscal Achem informó que cuentan con una "lista larga de personas" que están siendo entrevistadas por la brigada de la unidad fiscal genérica. Hasta el momento, se han tomado testimonios a trabajadores que estuvieron en el lugar y se busca entrecruzar sus relatos para detectar inconsistencias.

Un desafío adicional para la justicia es la falta de cámaras de seguridad en el sector específico donde se originaron los incendios, ya que esa zona da hacia el cerro y carece de dispositivos de vigilancia. Sin embargo, se están analizando minuciosamente las grabaciones de las cámaras situadas en el ingreso principal por calle 5 para identificar movimientos sospechosos de vehículos o personas en las horas previas al desastre.

Aunque Achem evitó calificar el hecho como una "planificación" compleja hasta no tener más pruebas, confirmó que la investigación sigue abierta para determinar si actuó una sola persona o un grupo coordinado. Mientras tanto, la Planta de Tecnologías Ambientales intenta recuperarse de un golpe que no solo afectó su infraestructura, sino que puso en jaque meses de trabajo de reciclaje y compromisos comerciales estratégicos