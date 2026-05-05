San Juan atraviesa uno de sus momentos más fuertes en turismo de eventos, con niveles de ocupación hotelera que alcanzan el 98,7% en el Gran San Juan, en el marco de una agenda cargada de actividades de gran escala que posicionan a la provincia a nivel nacional e internacional.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, sobre unas 5.400 plazas distribuidas en 246 establecimientos, la disponibilidad es prácticamente nula. El nivel de reservas refleja el impacto directo de eventos como la Expo Minera 2026, el Panamericano de Futsal para sordos y la XXXI Feria Internacional de Artesanías.

En detalle, el segmento hotelero tradicional, que incluye hoteles, apart hoteles y cabañas, registra un 94% de ocupación, mientras que los alojamientos extrahoteleros, como casas y departamentos, representan un 2,41%, completando así un escenario de alta demanda en toda la oferta disponible.

Uno de los principales motores de este movimiento es la Expo Minera 2026, que se desarrolla del 6 al 8 de mayo en el predio del Estadio del Bicentenario. El evento reúne a más de 500 empresas del sector y cuenta con participación internacional de países como Alemania, Canadá, China, Chile, Colombia, Estados Unidos, Perú y Panamá, además de embajadores, delegaciones oficiales y autoridades de distintos niveles. Se estima la presencia de más de 15.000 asistentes.

En paralelo, San Juan es sede por primera vez del Panamericano de Futsal para sordos, que se disputa del 4 al 8 de mayo con selecciones masculinas y femeninas de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú y Colombia, consolidando a la provincia como anfitriona de eventos deportivos internacionales.

A su vez, la XXXI Feria Internacional de Artesanías, que se extiende hasta el 10 de mayo en el Complejo Ferial Costanera, reúne a más de 300 expositores de todo el país y ofrece un espacio clave para la promoción cultural y el desarrollo de economías regionales.

El impacto de este conjunto de eventos se refleja en múltiples sectores, con un fuerte impulso en hotelería, gastronomía, transporte y comercio. En este contexto, la provincia refuerza su estrategia de posicionamiento como destino de turismo de eventos, diversificando su matriz productiva y consolidando su proyección nacional e internacional.