Desde el 1 de mayo, la provincia de San Juan puso en marcha una nueva etapa de regulación de la pesca deportiva con el inicio de la veda en sectores clave de ríos y diques. La medida, impulsada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, busca resguardar la fauna ictícola y garantizar la reproducción de las especies en distintos espejos y cursos de agua.

La actualización del calendario establece restricciones específicas en zonas consideradas sensibles para los ciclos biológicos de los peces, reforzando una política ambiental orientada a la conservación y al uso responsable de los recursos naturales.

Zonas alcanzadas por las restricciones

Entre los puntos donde comenzó la veda se encuentran el Río Los Patos –Sector 2–, en el tramo que va desde la junta con el Río Blanco hasta su confluencia con el Río Castaño, y el Dique de Ullum, uno de los principales espejos de agua de la provincia.

Además, se dispuso el fin de la temporada de extracción en otros sectores relevantes. Entre ellos figuran el Río Blanco, en Calingasta, desde cinco kilómetros aguas arriba del Molle hasta su junta; el Río San Juan, en su Sector 1, desde su nacimiento hasta el puente Ingeniero Suárez, en Pachaco; y el Arroyo Agua Negra, desde el puesto de Gendarmería Guardia Vieja hacia aguas abajo.

Estas delimitaciones buscan proteger áreas donde las condiciones naturales favorecen la reproducción, evitando la sobreexplotación y permitiendo la recuperación de las poblaciones.

Cuidar el equilibrio de los ecosistemas

Desde el organismo ambiental señalaron que la regulación de la pesca deportiva resulta fundamental para sostener poblaciones saludables de peces y preservar ambientes acuáticos que cumplen funciones clave en el equilibrio ecológico.

Asimismo, destacaron que estos ecosistemas no solo tienen valor ambiental, sino también social y económico, ya que son parte del atractivo turístico y de las actividades recreativas de la provincia.

Llamado a respetar la normativa

Las autoridades recordaron la importancia de cumplir con las disposiciones vigentes, subrayando que el cuidado de los recursos hídricos impacta directamente en la biodiversidad y en el aprovechamiento sostenible a largo plazo.

En ese sentido, la Secretaría de Ambiente continuará con tareas de control, monitoreo y actualización permanente de la normativa, con el objetivo de fortalecer las políticas de conservación en todo el territorio sanjuanino y garantizar la protección de los ecosistemas acuáticos.