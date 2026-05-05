Tiene necrosis en un fémur y organizaron una rifa para costear la operación

Una familia de San Juan impulsa una campaña solidaria para reunir fondos destinados a un tratamiento de alta complejidad. El caso se conoció tras una entrevista en AM 1020, donde Gabriela Romero expuso la situación de su madre, Laura, quien padece una necrosis ósea avanzada en el fémur.

Un cuadro que se agravó

“El problema empezó hace más de un año con una mancha en el fémur. Primero parecía algo muscular, pero los estudios mostraron un hueco en el hueso”, explicó Gabriela. La paciente debía someterse a una cirugía programada, pero el cuadro se agravó antes de llegar a esa instancia.

“No llegamos a la operación porque, al intentar bajar de la cama, el fémur se le quebró solo”, relató. La intervención se realizó el 26 de septiembre de 2025, cuando se le colocó una prótesis que va desde la rodilla hasta la cadera.

Según indicó, la evolución fue favorable durante cinco meses, hasta que reapareció el dolor. “Los nuevos estudios muestran que la necrosis se va agrandando”, señaló.

Estudios urgentes y cirugía compleja

El tratamiento actual requiere estudios previos para definir el diagnóstico. “Necesitamos una biopsia, un centellograma y una resonancia para saber si es un tumor benigno o maligno”, detalló Gabriela.

La cirugía posterior implica un reemplazo total de fémur. “Es una operación muy compleja que cuesta entre $30.000.000 y $50.000.000, dependiendo de si se utiliza un hueso de banco o uno hecho en 3D”, precisó.

Cuestionamientos a la obra social

La familia cuestionó la respuesta de la obra social Osecac frente al cuadro. “Estuvimos tres meses llamando para autorizar la biopsia y no tuvimos respuesta”, afirmó.

Además, explicó que debieron afrontar gastos iniciales de manera particular. “Tuvimos que comprar las agujas por nuestra cuenta, que costaron $560.000, y juntar dinero para el anestesista”, indicó.

Según el testimonio, la cobertura fue limitada y luego suspendida. “Nos dijeron que solo cubrían honorarios e internación y después directamente dejaron de cubrir traumatología”, agregó.

Sistema de reintegros

La alternativa ofrecida por la obra social fue el sistema de reintegros. “Nos piden que paguemos todo y ellos lo devuelven entre seis y veinte meses después. Para nosotros es una burla”, sostuvo Gabriela.

En ese sentido, remarcó la imposibilidad económica de afrontar los costos. “Aunque vendamos nuestra casa, no llegamos a esa cifra. Somos trabajadores de clase media baja”, expresó.

Campaña solidaria

Ante la falta de respuestas, la familia inició una colecta. “Estamos haciendo una rifa solidaria que se sortea el 25 de mayo por la Quiniela Nacional. El número cuesta $4.000, pero cualquier ayuda suma”, señaló.

Los aportes también se canalizan mediante transferencias. “El alias es operacionlaura, y puede ser cualquier monto, incluso $50 o $100”, indicó.

“Queremos difundir esto para que mi mamá pueda acceder al tratamiento que necesita”, concluyó.