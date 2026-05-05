Fernández, ministro de Producción, apoyó el fin del aporte obligatorio a Coviar

Gustavo Fernández, ministro de Producción, Trabajo e Innovación, manifestó su respaldo a la reciente medida del Ejecutivo Nacional que pone fin a las contribuciones obligatorias que financiaban a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). El funcionario local analizó el impacto de la desregulación y aseguró que la provincia acompaña esta decisión por considerarla un reclamo histórico de los sectores primarios.

"Desde el Gobierno Provincial no cuestionamos el trabajo de Coviar, pero sí acompañamos el pedido de los viñateros que demandaban la voluntariedad", expuso el ministro a Canal 13 San Juan.

Fernández fue tajante al minimizar las preocupaciones sobre posibles consecuencias adversas: "En la industria en particular no creo que tenga un impacto significativo o negativo esta disposición". Según explicó, muchos actores del mundo vitivinícola sanjuanino venían cuestionando el "aporte compulsivo" que se realizaba a través del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). "Los productores primarios entendían que eso afectaba también el ingreso que les correspondía", señaló.

Respecto al futuro de la entidad, el ministro dejó la pelota en la cancha de los privados. "Su continuidad va a depender del interés que manifiesten los propios actores del sector. Si los actores del sector quieren a Coviar, van a aportar. Si no hay voluntad de hacer aportes, significa que el mismo sector no estaría acompañando su existencia", sentenció el titular de la cartera productiva.

El funcionario recordó que instituciones clave de la provincia como las cámaras de viñateros, la Cámara de Bodegueros y la de Comercio Exterior han mantenido posiciones contrarias a la obligatoriedad, mientras que otros sectores como los de mosto y trasladistas la apoyaban. "Es un debate interno que debe resolver el sector privado", añadió.

Finalmente, Fernández destacó que la agenda provincial sigue enfocada en la expansión comercial y mencionó que solicitaron a Cancillería y al Ministerio de Economía de la Nación incluir a la vitivinicultura en el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, principal destino junto a Brasil para las pasas y vinos locales. "Hay que desdramatizar: se ha hecho lugar a un reclamo y se ha dispuesto la voluntariedad del aporte que la sostiene", cerró.