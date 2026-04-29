Con la llegada del Día del Trabajador y el inicio de un nuevo fin de semana largo, en San Juan se espera un intenso movimiento turístico, deportivo y recreativo. Ante este escenario, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público puso en marcha un amplio operativo preventivo que buscará garantizar la paz social en todo el territorio provincial.

El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, confirmó en diálogo con DIARIO HUARPE que el despliegue ya está planificado y en ejecución. “Tenemos eventos a partir del primero de mayo y vamos a afectar este fin de semana un número superior a 400 efectivos”, aseguró.

Controles en rutas y fuerte presencia policial

Uno de los ejes centrales será la seguridad vial. Desde la Dirección D7, su titular, Ricardo Díaz, explicó el pasado lunes 27 de abril, que también se realizarán controles en accesos estratégicos con alrededor de 60 efectivos por turno.

Los operativos incluirán test de alcoholemia, verificación de documentación obligatoria —licencia, seguro y RTO— y control del uso de cinturón de seguridad y casco. “Vamos a hacer hincapié principalmente en las infracciones referidas a alcoholemia”, advirtió Díaz.

Cobertura en eventos y puntos turísticos

El dispositivo no se limitará a rutas. También abarcará eventos masivos, como las competencias automovilísticas en el Circuito San Juan Villicún, además de espacios naturales y zonas de alta concurrencia.

Delgado remarcó que el operativo será federal dentro de la provincia: “Siempre es en distintos puntos, teniendo en cuenta el impacto del turismo en cada departamento”.

Foco en diques y zonas de montaña

Otro de los puntos críticos serán los espejos de agua y áreas de montaña, donde se concentra gran cantidad de visitantes durante fines de semana largos. Allí se reforzará la presencia policial para ordenar el tránsito y prevenir incidentes.

Desde la Policía de San Juan insistieron en que el objetivo principal es la prevención. “No se trata de perseguir, sino de que todos puedan salir, disfrutar y regresar a su casa bien”, señalaron desde la fuerza. Con un despliegue estratégico y controles intensivos, la provincia se prepara para un fin de semana largo marcado por el movimiento, con el foco puesto en la seguridad y el normal desarrollo de todas las actividades.