La Selección Argentina de hockey sobre patines volvió a demostrar su jerarquía mundial al vencer 3-1 a Portugal y meterse en la definición de la Copa de las Naciones 2026 en Montreux. Tras el pitazo final, la emoción invadió al plantel que conduce José Luis Páez, y los protagonistas sanjuaninos analizaron las claves de un triunfo estratégico.

Lucas Ordoñez, uno de los estandartes del equipo, no ocultó su satisfacción: "La verdad que muy contento de estar nuevamente en una final. Era el objetivo que nos propusimos cuando llegamos", afirmó el capitán. Además, destacó el ajuste táctico: "Salió lo que habíamos hablado; teníamos que mejorar en defensa y no dejar tanto contragolpe. Controlamos el resultado y estoy feliz por los chicos". "Espero que mañana podamos darle la alegría a todos los argentinos", agregó.

Por su parte, Danilo Rampulla resaltó la intensidad del rival luso. "Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado y dinámico. Ellos tienen muchas individualidades, por eso nuestro punto fuerte tenía que ser la defensa", explicó. Para el sanjuanino, la clave estuvo en la madurez: "Tuvimos mucha inteligencia, fuimos muy pacientes y eso fue lo que nos dio la victoria".

En la misma sintonía, Franco Platero valoró el equilibrio encontrado en el rectángulo de juego: "Fue un partido muy trabajado. Hicimos una gran defensa, que era lo que nos venía fallando un poco en los partidos anteriores. Fuimos muy solidarios y estuvimos tranquilos en el ataque", analizó el defensor, quien también se anotó en el marcador.

Para finalizar, Platero resumió el sentir de la delegación en Suiza: "Muy feliz por ganar y por marcar, pero sobre todo por estar en la final con este gran grupo que es impresionante; deja todo en la cancha cada minuto y cada segundo".

Argentina ya tiene la mente puesta en el partido decisivo de este domingo. Con la mística sanjuanina a flor de piel, la Albiceleste buscará ratificar su condición de potencia y regalarle un nuevo título a todo el país.