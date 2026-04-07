En medio del debate nacional por la Aclaratoria de la Ley de Glaciares, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, defendió la actividad minera y aseguró que no existe contradicción con el cuidado ambiental. “Minería y ambiente van de la mano”, planteó durante su exposición en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo busca avanzar con un dictamen favorable.

El mandatario sanjuanino participó de la audiencia junto a otros gobernadores de provincias mineras, en una jornada clave para el tratamiento de una norma que podría redefinir los alcances de la actual legislación y abrir la puerta a nuevas áreas de explotación. En ese contexto, Orrego buscó despejar críticas y dejó en claro que las provincias no impulsan una flexibilización del cuidado ambiental.

“Estamos a favor de la Ley de Glaciares, de su objeto y de los estándares de calidad”, aseveró Orrego.

Agua, territorio y una defensa desde San Juan

El gobernador puso el foco en la realidad de San Juan para explicar la postura provincial. Recordó que se trata de un territorio donde el recurso hídrico es central y escaso, lo que obliga a una mirada especialmente cuidadosa.

“Se los dice alguien (a los diputados nacionales) de una provincia donde el 83% son montañas, un 3% cultivo y lo demás es desierto. Imagínense el significado que tiene el agua para nosotros”, afirmó.

En esa línea, insistió en que el cuidado del ambiente no es un concepto abstracto, sino una práctica cotidiana en la provincia. “Si hay algo que cuidamos los sanjuaninos es el agua”, subrayó.

Además, detalló que la mayor demanda hídrica no proviene de la minería, sino del sector agrícola. “Del 100% de la demanda de agua, el 94% va a la agricultura, el 4% al consumo humano y apenas un 1,2% a la industria”, precisó.

Para Orrego, el verdadero desafío está en mejorar la eficiencia del sistema de riego y avanzar en obras de infraestructura hídrica. En ese sentido, mencionó la necesidad de modernizar más de 3.000 kilómetros de canales y fortalecer un plan integral de manejo del agua.

Minería, transición energética y desarrollo

Uno de los ejes centrales de su exposición fue el rol de la minería en el escenario global. Allí rechazó la idea de que la actividad sea incompatible con el ambiente y la vinculó directamente con el futuro energético.

“Hoy la minería es ambiente, porque lo que viene es la transición energética”, afirmó.

El mandatario explicó que la demanda mundial de minerales críticos, como el cobre y el litio, es clave para el desarrollo de tecnologías vinculadas a la electromovilidad, la inteligencia artificial y la economía del conocimiento.

“Para poder avanzar en la transición energética se necesitan minerales. El cobre es estratégico, no se puede reemplazar”, sostuvo.

En ese marco, también citó ejemplos internacionales para reforzar su argumento. “No sería posible que países como Australia, Estados Unidos, Chile o Perú desarrollen minería de manera sostenida si no fuera compatible con el ambiente”, planteó.

Federalismo y recursos naturales

Otro de los puntos que abordó fue el rol de las provincias en la gestión de los recursos naturales. Allí defendió el esquema constitucional vigente y rechazó que la ley implique una pérdida de autonomía.

“Esta ley no viene a delegar facultades de las provincias, viene a reconocerlas”, afirmó. Y agregó: “Los verdaderos dueños de los recursos naturales, por Constitución, son las provincias”.

En ese sentido, destacó la institucionalidad de San Juan en materia ambiental, con organismos técnicos y académicos que participan en la evaluación de proyectos y en la emisión de las Declaraciones de Impacto Ambiental.

También remarcó la existencia de controles específicos, como los sistemas de monitoreo hídrico y los requisitos que deben cumplir las empresas para operar.

Impacto económico y alcance nacional

Orrego también respondió a quienes cuestionan que los beneficios de la minería queden limitados a las provincias cordilleranas. Aseguró que se trata de una actividad con impacto federal.

“La minería tributa y esos recursos se distribuyen a través de la coparticipación”, explicó.

Además, destacó la generación de empleo y el desarrollo de cadenas productivas que involucran a otras provincias. “Se necesitan proveedores, industria metalmecánica, servicios. Es una actividad que derrama en todo el país”, afirmó.

Un cierre con mirada a futuro

Sobre el final de su exposición, el gobernador volvió a insistir en la necesidad de dar un debate equilibrado y sin prejuicios.

“Es falso plantear que la minería va en contra del ambiente. Creemos en una minería sustentable, amigable con el medio ambiente”, sostuvo.

Y cerró con una definición que sintetizó su postura en el debate: “La minería y el ambiente van de la mano. Ese es el mundo que viene. Sin minería, no hay futuro”.

Dato

El proyecto ya tiene media sanción en el Senado, donde fue aprobada por 40 votos a 31.