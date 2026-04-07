El regreso de La Peña de Morfi quedó envuelto en un escándalo tras la renuncia de dos figuras históricas del ciclo, una situación que generó sorpresa en el mundo del espectáculo y tensión dentro del equipo de producción.

El conflicto se produce en plena reestructuración del programa, que marca la vuelta de Carina Zampini como conductora, en una nueva etapa que buscaba relanzar el formato con cambios en su estructura y equipo.

Quienes no continuarían en el programa son el periodista deportivo Ariel Rodríguez y la histórica locutora Eugenia Quibel, ambos muy vinculados a la etapa original del ciclo creado por Gerardo Rozín. Según trascendió, las salidas se habrían dado en medio de desacuerdos internos vinculados a decisiones de producción y el rumbo artístico del programa. Las renuncias impactan directamente en la identidad del ciclo, ya que se trata de integrantes que formaban parte del proyecto desde hace años.

Ambos eran parte central del ciclo desde hace años, especialmente en el segmento gastronómico, por lo que sus salidas impactan directamente en la identidad del programa en esta nueva etapa con Carina Zampini.

Aunque desde el entorno del programa evitaron profundizar en los motivos, la situación generó repercusiones en redes sociales y entre los seguidores del ciclo, que expresaron sorpresa por las salidas en un momento clave para su relanzamiento.

El episodio vuelve a poner en foco los desafíos que enfrentan los programas consolidados al momento de renovarse, especialmente cuando los cambios afectan a figuras emblemáticas que construyeron su identidad a lo largo del tiempo.