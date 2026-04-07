Un preso que se encontraba detenido en una cárcel de Salta se fugó en las últimas horas y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad, que lanzaron un operativo para dar con su paradero. Ante la gravedad del hecho, las autoridades ofrecen una recompensa de $10.000.000 de pesos a quienes aporten datos concretos.

El prófugo fue identificado como Pablo Ramón Ríos, quien cumplía condena cuando logró escapar en circunstancias que aún son materia de investigación. La fuga encendió las alarmas en el sistema penitenciario provincial y derivó en un despliegue policial en distintos puntos del territorio.

Según informaron fuentes oficiales, el gobierno provincial dispuso la recompensa económica con el objetivo de incentivar la colaboración ciudadana y acelerar la recaptura del interno. Los datos pueden ser aportados de manera anónima y serán evaluados por las autoridades judiciales y policiales.

Mientras tanto, se analizan las condiciones en las que se produjo la evasión, incluyendo posibles fallas en los controles o responsabilidades internas. El caso generó preocupación por la seguridad y el funcionamiento del sistema carcelario.

Las autoridades solicitaron a la población no intentar intervenir por cuenta propia y dar aviso inmediato a la Policía ante cualquier información relevante que permita localizar al prófugo.