Una persona joven en Argentina necesita alrededor de $3.500.000 de pesos mensuales para poder vivir sola y cubrir todos sus gastos básicos, según un informe privado que analizó el costo de la independencia económica en el contexto actual. La cifra contempla alquiler, servicios, alimentación, transporte y otros gastos esenciales.

El estudio señala que el mayor peso dentro del presupuesto lo tiene el alquiler, que representa una porción significativa del ingreso mensual. A esto se suman los servicios, como electricidad, gas e internet, que también registraron fuertes aumentos en el último tiempo.

En segundo lugar aparecen los gastos en alimentos, que continúan presionando sobre el poder adquisitivo, junto con el transporte y otros consumos cotidianos. El informe advierte que el encarecimiento generalizado complica el acceso a la vivienda para los jóvenes.

Además, el análisis destaca que el monto necesario varía según la ciudad y el estilo de vida, pero en todos los casos se mantiene elevado en relación a los ingresos promedio, lo que dificulta la posibilidad de independizarse sin ayuda económica.

Este escenario refleja las dificultades que enfrentan los jóvenes para abandonar el hogar familiar, en un contexto de alta inflación y costos crecientes, donde el acceso a la vivienda y la estabilidad económica se vuelven cada vez más desafiantes.