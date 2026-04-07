El violento asalto ocurrido en Desamparados, donde un grupo armado se hizo pasar por policías para concretar un golpe millonario, ya tiene a seis detenidos con prisión preventiva y una investigación penal preparatori (IPP) por seis meses. Así lo confirmó el fiscal Miguel Gay, quien dio detalles del avance de la causa y de las dudas que todavía rodean al hecho.

Según la reconstrucción inicial, todo comenzó cuando al menos siete personas irrumpieron en una vivienda simulando un procedimiento. “Ingresan siete personas, muchas de ellas encapuchadas con indumentaria policial, al grito de '¡Abran policía!'”, relató el fiscal.

Ya dentro del domicilio, los delincuentes redujeron a los ocupantes y exigieron dinero, objetos de valor y también plantas de marihuana que había en el lugar. El golpe fue rápido, pero la huida no duró demasiado.

La pista que los delató

Uno de los celulares robados terminó siendo la clave. A partir de ese dispositivo, la Policía logró ubicar en pocos minutos el lugar donde se encontraban los sospechosos.

Ese dato llevó a un domicilio en el Barrio Manantiales, donde los implicados se refugiaron tras el asalto. Allí la situación escaló: al verse rodeados, decidieron atrincherarse. Finalmente, tras la intervención de grupos tácticos, fueron reducidos y detenidos.

Dinero, versiones y cifras en revisión

El monto del robo todavía no está del todo claro. En un primer momento se habló de $7.000.000, aunque esa cifra sigue bajo análisis. “No sé si a lo mejor con los nervios dijeron $7.000.000 o $700.000”, explicó Gay.

Lo que sí se confirmó es que durante los procedimientos se logró recuperar parte del dinero: entre $700.000 y $800.000. Las declaraciones de las víctimas serán clave para determinar con precisión cuánto fue lo sustraído.

En paralelo, también apareció un elemento que complejiza la causa: la droga. El fiscal rectificó los primeros datos y precisó que se secuestraron “seis kilos 700 gramos de cogollo”, un volumen que, estimó, podría alcanzar un valor cercano a los $40.000.000. Ese aspecto quedó en manos de la Justicia federal.

Seis imputados y distintos roles

En total hay seis personas imputadas y todas quedaron con prisión preventiva. La Fiscalía había solicitado esa medida junto con un plazo de seis meses de investigación penal preparatoria, algo que fue avalado por el juez de Garantías.

La causa, sin embargo, no es igual para todos. “No es la misma calificación para todos”, aclaró Gay, al explicar que las responsabilidades varían según la participación de cada uno en el hecho.

Durante los allanamientos también se encontraron armas de distinto calibre, incluso de guerra. Ahora serán las pericias balísticas las que determinen quiénes las utilizaron y en qué circunstancias.

Además, uno de los detenidos reconoció su participación. Se trata de una persona con antecedentes en el sistema penitenciario. “Sabe las consecuencias”, indicó el fiscal, y no descartó que pueda colaborar con la investigación.

Aunque en el entorno del caso aparece la hipótesis de un conflicto vinculado al narcotráfico, el fiscal fue cauto. “Es un tema que a mí no me compete, nosotros estamos por el tema de robo”, remarcó.

La investigación, por ahora, se concentra en el dinero y los bienes sustraídos, que incluyen celulares y otros objetos del domicilio.

Con seis detenidos y varios puntos aún por esclarecer, la causa avanza con un eje claro: reconstruir cómo se organizó el golpe, qué rol tuvo cada uno y si detrás del episodio hay algo más que un robo planificado.