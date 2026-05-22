Orrego presentó ArgOliva 2026 en la Casa de San Juan en Buenos Aires

En el marco de la Semana de la Olivicultura, la Casa de San Juan en la Ciudad de Buenos Aires fue el epicentro de un importante anuncio para el sector productivo provincial. El gobernador Marcelo Orrego encabezó la presentación oficial de la XV edición de ArgOliva, el encuentro internacional que posiciona a la provincia como referente mundial en la producción de aceite de oliva virgen extra.

El evento, que se desarrollará en suelo sanjuanino del 1 al 6 de septiembre, promete reunir a los actores más relevantes de la industria, desde viveristas y productores hasta exportadores y consumidores finales.

La identidad sanjuanina en el mundo

Durante el acto, que contó con la presencia de autoridades de la Federación Olivícola Argentina (FOA) y miembros de la Cámara Olivícola de San Juan, el gobernador Orrego subrayó la importancia de esta industria: "La identidad de los sanjuaninos se refleja en la capacidad que tenemos para producir. Si nosotros le damos ese valor agregado y lo hacemos con calidad, eso se transforma en reputación que nos posiciona en el plano internacional".

El mandatario provincial destacó datos que avalan el liderazgo local: San Juan cuenta con cerca de 16.500 hectáreas de olivos y mantiene un fuerte perfil exportador, con Brasil, España y Estados Unidos como destinos principales para el oro líquido sanjuanino.

Una industria en ascenso

Por su parte, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, hizo énfasis en el impacto económico de la actividad: "ArgOliva busca poner en valor una industria que para San Juan es muy relevante. La aceituna es la segunda superficie de cultivo en la provincia, solo después de la uva".

El evento no solo funciona como un espacio de intercambio técnico y profesional, sino que alberga el prestigioso Concurso Internacional de Aceites “Premio Domingo Faustino Sarmiento”. Este certamen ha logrado consolidarse como uno de los siete más exigentes del mundo y, sin lugar a dudas, se posiciona como el más relevante de todo el continente americano.

Con este lanzamiento oficial, San Juan comienza a preparar el terreno para una nueva edición de ArgOliva, reafirmando su compromiso con la innovación, la calidad y el fortalecimiento de uno de los sectores más dinámicos de su economía regional.