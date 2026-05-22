La Caravana del Mundial de GRUPO HUARPE comienza a tomar cada vez más forma para alentar a la Scaloneta y, además de llevar la pasión futbolera a distintos puntos de San Juan, también tendrá un fuerte costado solidario.

La iniciativa, que se desarrollará todos los domingos de 16:00 a 19:00 horas, desde el 24 de mayo hasta el 7 de junio en el Parque de Mayo y el Teatro del Bicentenario, mezcla fútbol, inclusión y entretenimiento, y ya empezó a sumar comercios y emprendedores locales comprometidos con la causa. En esta oportunidad, el emprendimiento sanjuanino Todo Digital se incorporó con una donación tecnológica que será destinada a escuelas de Valle Fértil.

Detrás del proyecto está Matías Coll, un joven emprendedor de 21 años que decidió aportar auriculares inalámbricos para que chicos y chicas puedan utilizarlos tanto en actividades escolares como recreativas durante el Mundial. “Vamos a ayudar con auriculares A6S, que son inalámbricos para que los chicos los puedan usar para escuchar música, hacer tareas de la escuela, reuniones por Zoom y también para ver el Mundial”, comentó entre risas en diálogo con DIARIO HUARPE.

Respecto al costado solidario de la propuesta, el joven emprendedor aseguró que formar parte de la caravana representa una oportunidad para ayudar desde su emprendimiento. “Es algo genial poder aportar un granito de arena con mi emprendimiento para esta gente que más lo necesita”, sostuvo.

Los auriculares que serán donados. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Un sueño que creció

El joven sanjuanino inició Todo Digital en 2023, cuando tenía apenas 17 años. Lo que comenzó como una pequeña venta de auriculares fue creciendo con el tiempo hasta convertirse en un emprendimiento que hoy comercializa productos en distintos puntos del país. “Tengo clientes de todos lados, especialmente de Buenos Aires. Arranqué hace tres años y acá estamos, metiéndole para adelante”, contó.

Además de vender productos tecnológicos, Matías explicó que uno de los objetivos principales de Todo Digital es impulsar a otros jóvenes a emprender. “Ayudamos mucho a emprendedores. Armamos combos para chicos que recién salen del colegio y quieren empezar. Emprender es algo muy lindo”, señaló.

Todo Digital cuenta con diversos productos tecnológicos, desde auriculares hasta iPhone. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

En medio de la fiebre mundialista, el emprendimiento también lanzó una promoción especial vinculada al Mundial. “Ahora, en esta época mundialista, tenemos una promo disponible: llevando un combo emprendedor, te regalamos un paquetito de figuritas del Mundial y, si te toca Messi, te ganás dos auriculares gratis”, explicó.

En plena fiebre mundialista, el emprendimiento sanjuanino premia a sus clientes con figuritas del Mundial. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Un encuentro para alentar y ayudar

La caravana no solo será una oportunidad para disfrutar del clima mundialista y conocer distintos emprendimientos sanjuaninos, sino también un espacio para canalizar ayuda destinada a escuelas y sectores vulnerables del interior provincial.

Desde Todo Digital invitaron a toda la comunidad a sumarse a esta propuesta que mezcla solidaridad, tecnología y pasión futbolera. “Los esperamos el domingo en esta movida solidaria y patriota para acompañar a la Selección y divertirnos todos juntos en la caravana”, expresó Coll.

Las actividades comenzarán este domingo en las inmediaciones del Parque de Mayo, donde se espera la presencia de cientos de sanjuaninos con banderas argentinas, camisetas y donaciones para darle el puntapié inicial a este camino rumbo al Mundial 2026.

Dónde encontrar a Todo Digital

El emprendimiento realiza ventas online y podés encontrar sus productos en su página prinicipal de Instagram: @_todo_digital_