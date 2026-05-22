La noticia cayó como un rayo en la antesala de la cita máxima. A menos de 20 días para el debut de la Selección de Uruguay en el Mundial 2026, Marcelo Bielsa rompió el hermetismo y anunció oficialmente que, una vez finalizada la competencia, dejará su cargo como director técnico del combinado charrúa.

El "Loco" dio a conocer su decisión durante un evento organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). "Me pareció que era acertado describir cómo hicimos nuestro trabajo, que culmina con la Copa del Mundo, que es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional poder participar", aseguró el estratega argentino, quien aprovechó el espacio para dedicar un agradecimiento especial al pueblo uruguayo. "Yo particularmente voy a agradecer toda la vida a Uruguay, que me haya permitido poder disfrutar de una competencia como esa", enfatizó.

Si bien los métodos de Bielsa han generado divisiones entre la prensa, los aficionados y hasta algunos futbolistas, el impacto de la declaración reside principalmente en el timing. Realizar este anuncio a menos de tres semanas del debut mundialista no es una práctica habitual en el fútbol de selecciones, lo que ha disparado un sinfín de críticas en las redes sociales sobre si esta comunicación beneficia o perjudica el clima interno del plantel.

Mientras la incertidumbre sobre su futuro se despeja, el cuerpo técnico continúa trabajando en la confección de la nómina final. Una de las certezas que ya atraviesa al grupo es la ausencia de Luis Suárez, quien no fue incluido ni siquiera en la prelista de 55 jugadores, marcando el fin de una era para el histórico delantero.

La Celeste se prepara para un debut que promete intensidad. El camino en el Grupo H comenzará el próximo 15 de junio ante Arabia Saudita en Miami. Luego, los dirigidos por Bielsa se medirán ante Cabo Verde (21 de junio) y cerrarán la fase de grupos frente a España (26 de junio). Con la confirmación de su salida, el Mundial 2026 se convierte para Bielsa en el último acto de una gestión que, hasta el último minuto, sigue dando que hablar.