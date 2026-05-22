Receta de humita en olla cremosa para este 25 de mayo

Llega la Semana de Mayo y el aroma a cocina tradicional empieza a sentirse en cada casa. Entre las opciones más ricas y sencillas aparece la humita en olla, un plato que es puro confort por su equilibrio entre lo dulce y lo salado.

Esta receta tiene raíces precolombinas que vienen de la cocina andina y su nombre deriva del quechua humint'a. Es un clásico indiscutido en provincias como Tucumán, Salta y Jujuy, donde se disfruta especialmente en verano, aunque ahora es la estrella para festejar el 25 de mayo.

A diferencia de la versión que viene envuelta en chala, esta preparación va directamente al plato y destaca por ser más cremosa. Para alimentar a cuatro o seis personas necesitás ocho choclos frescos, una cebolla grande, medio morrón rojo y 500 gramos de zapallo anco o cabutia. El plato se completa con 200 gramos de queso cremoso, una taza de leche, dos cucharadas de aceite o manteca, sal, pimienta, una cucharadita de pimentón y una pizca de comino.

El secreto empieza rallando los choclos para aprovechar todo su jugo, que es el que aporta el almidón necesario para espesar naturalmente. En una olla, hay que rehogar la cebolla y el morrón picados hasta que estén tiernos. A esa base se le suma el puré de zapallo previamente cocido y el choclo rallado.

Todo se cocina a fuego bajo mientras se revuelve seguido para evitar que se pegue al fondo,. Si es necesario, se puede sumar un poco de leche para lograr la textura deseada y finalmente se agregan los cubos de queso hasta que se derritan parcialmente.

Para quienes buscan una versión rápida o están fuera de temporada, se puede usar choclo congelado o en lata. La equivalencia para esta receta es de 700 gramos de granos congelados o entre tres y cuatro latas. En este caso, conviene procesar una parte y dejar el resto entero para aportar textura, salteando todo unos minutos para intensificar el gusto.

Se sirve bien caliente con albahaca fresca o un toque de ají molido, y algunos prefieren acompañarla con una salsa picante similar a la que lleva el locro. Para completar los festejos, también existen otras propuestas populares como el locro de Jimena Monteverde, el dulce de leche que se hace en 20 minutos o un pan de pizza rápido listo en 30 minutos.