Mantener una hidratación adecuada después de los 60 años es mucho más que una recomendación nutricional; es una estrategia vital para proteger la salud neurológica. Investigaciones científicas recientes han puesto el foco en una problemática silenciosa: la relación directa entre el bajo consumo de agua y un mayor riesgo de deterioro cognitivo, incluyendo el desarrollo de patologías neurodegenerativas como el Alzheimer.

El riesgo de perder la señal de alerta

El desafío principal radica en un cambio fisiológico natural. Con el paso de los años, el organismo pierde sensibilidad para detectar la falta de líquidos, lo que provoca que las personas mayores sientan menos sed, incluso cuando el cuerpo atraviesa un cuadro de deshidratación. Este mecanismo de alerta disminuido pone al cerebro en una situación de vulnerabilidad, ya que el agua es fundamental para la circulación, el transporte de nutrientes y la actividad neuronal.

Consecuencias inmediatas y a largo plazo

Cuando la hidratación es insuficiente, el impacto se refleja en síntomas que pueden confundirse con otras dolencias: fatiga, mareos, dolor de cabeza y dificultades de atención. Sin embargo, el riesgo a largo plazo es mayor. Diversos estudios han detectado que el déficit hídrico sostenido se vincula con la acumulación de proteínas asociadas al Alzheimer, afectando directamente la memoria y la concentración.

¿Cuánta agua beber y cómo lograrlo?

Aunque las necesidades varían según el peso, el clima y el estado de salud, las guías médicas ofrecen parámetros generales para una hidratación saludable:

Hombres: Se sugiere un objetivo aproximado de 2,5 litros diarios.

Mujeres: Se recomienda un consumo cercano a los 2 litros por día.

Más allá de los números, los especialistas enfatizan que la clave es la distribución. No es eficaz concentrar el consumo en pocas horas, sino incorporarlo como un hábito constante a lo largo de toda la jornada. Para lograrlo, recomiendan rutinas simples: tener una botella siempre a mano, beber un vaso junto a cada comida y establecer horarios fijos, sin esperar a que aparezca la sensación de sed.

Finalmente, es fundamental recordar que ciertas condiciones médicas o tratamientos farmacológicos pueden alterar estas necesidades. Ante la duda o la aparición de síntomas persistentes, la consulta profesional sigue siendo el paso necesario para adaptar la hidratación a la realidad de cada individuo, protegiendo así la salud cerebral y mejorando la calidad de vida.