Cronograma completo y horarios de la F1 para el GP de Canadá

La Formula 1 retoma su actividad en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal tras la reciente victoria de Kimi Antonelli en Miami. Franco Colapinto llega a esta nueva fecha luego de finalizar en la posicion siete en Estados Unidos, lo que significo su mejor actuacion en la maxima categoria hasta el momento.

El piloto expreso que el resultado obtenido "es una buena dosis de adrenalina" para encarar este compromiso internacional. El joven argentino tambien menciono que "fuimos muy fuertes en Miami, eso nos da confianza" para buscar un buen desempeño en tierras canadienses. Por otro lado, la escuderia Alpine envio un mensaje preventivo al corredor al decirle "si rompes algo..." en una pista que no permite distracciones.

El trazado tiene una extension de 4.361 kilometros y se ubica en una isla artificial con caracteristicas tecnicas de stop and go. El cronograma oficial para Argentina inicia el viernes 22 de mayo con las practicas de 13:30 a 14:30 y la clasificacion sprint a las 17:30.

Para el sabado 23 estan previstas la carrera sprint a las 13:00 y la clasificacion a las 17:00. La competencia principal se largara el domingo 24 de mayo a las 17:00 con un recorrido total de 70 vueltas. La transmision estara disponible en Fox Sports mediante los canales 25, 106, 105, 1605, 101 y 1013, o por Disney+ con un costo de 18.329 pesos.