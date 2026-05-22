El uso de la IA que puede salvar vidas detectando cáncer de páncreas

El cáncer de páncreas es uno de los más letales no porque carezca de tratamiento, sino porque su detección rara vez ocurre a tiempo. La enfermedad suele avanzar en silencio y no produce síntomas claros en sus etapas tempranas, lo que provoca que en más del 85% de los casos ya se haya diseminado a otros órganos al momento del diagnóstico. Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos y datos del Ministerio de Salud en Argentina, la supervivencia a cinco años sigue siendo inferior al 15%.

Frente a este gran desafío, un sistema de inteligencia artificial desarrollado por la Mayo Clinic en Estados Unidos promete cambiar el rumbo de los pacientes al adelantar la detección hasta en tres años. Se trata de REDMOD, un modelo de detección temprana basado en radiómica que trabaja analizando tomografías computarizadas abdominales de rutina.

Este avance, publicado en la revista científica Gut, no requiere estudios invasivos ni imágenes especiales, sino que utiliza los mismos estudios que las personas ya se realizan por otros motivos médicos.

La clave del sistema es su capacidad para encontrar patrones sutiles que escapan al ojo humano. Durante una evaluación con casi 2.000 tomografías de pacientes que luego desarrollaron la patología, el algoritmo identificó el 73% de los casos con una anticipación promedio de 16 meses.

Esto representa casi el doble de tiempo ganado respecto a los especialistas humanos, llegando a detectar casi tres veces más casos en estudios realizados más de dos años antes del diagnóstico tradicional.

Este desarrollo tecnológico tiene un enorme potencial de implementación global porque no exige nuevos equipos ni procedimientos adicionales para el paciente. Al incorporarse a la práctica clínica habitual, podría aplicarse sobre los millones de tomografías abdominales que se realizan anualmente en todo el mundo para combatir uno de los cánceres con mayor índice de mortalidad.