El candidato a gobernador por Cambia San Juan, Marcelo Orrego, junto con Fabián Martín, mostró ante la sociedad su plan de gobierno en el segundo Foro de Ideas para Cambiar el Futuro de San Juan. Entre otras cosas, manifestaron que los tres ejes principales de la gestión, en caso de ganar, serán la salud, la educación y la seguridad. Entre las propuestas más resonantes estuvieron el boleto escolar gratuito, una reforma educativa y una política de seguridad donde los ladrones "estén en las cárceles". Según planteó Orrego, en el gobierno de Sergio Uñac no hay prioridades marcadas.

La fórmula de Unidos por San Juan se reunió con mesas de educación, ciencia y técnica, seguridad, salud, deporte, entre otras, conformadas por profesionales y por los mismos candidatos a intendentes. En este sentido, escucharon sus propuestas para integrarlas al plan de gobierno que presentaron este miércoles.

Respecto con la educación, el candidato a gobernador explicó que mejorar el sistema educativo y el trabajo docente no se trata solamente de salarios, sino que se debe enaltecer el trabajo de los maestros. En este sentido, dijo que lo primero que hará será aplicar la emergencia educativa.

"No puede ser que cuatro cada diez chicos terminen el secundario, no terminen el secundario en tiempo y forma. No puede ser de que solamente una porción muy pequeña tenga los conocimientos básicos de matemática o lengua", manifestó.