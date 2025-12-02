Orrego: "San Juan está entre las tres provincias con mejor estado fiscal"

Marcelo Orrego volvió a colocar a San Juan en el centro de la discusión económica al asegurar que la provincia se mantiene en el podio de las jurisdicciones con mejor equilibrio fiscal del país. El gobernador trazó un balance de gestión en la antesala del 10 de diciembre y destacó que, pese a que el panorama nacional fue especialmente adverso, la administración sanjuanina logró sostener orden, previsibilidad y ejecución de programas clave.

En sus declaraciones, remarcó a DIARIO HUARPE que los últimos dos años estuvieron marcados por “una crisis económica de las más profundas que atravesó la Argentina en su historia reciente”. Sin embargo, subrayó que la provincia respondió con una determinación particular. “Los sanjuaninos hemos demostrado resiliencia. En los momentos más delicados entendimos que era imprescindible ponernos al frente de la situación y avanzar, incluso cuando debimos suplir con fondos propios muchos recursos que antes provenían de la Nación”, expresó.

El mandatario hizo hincapié en la magnitud de las restricciones financieras con las que asegura haber gobernado. “Administramos con cerca del 60% de los recursos que manejaban gestiones anteriores. Es decir, enfrentamos un escenario con un 40% menos de fondos. Aun así, San Juan es una de las tres mejores provincias en equilibrio fiscal”, afirmó.

También dedicó un tramo importante a destacar el rol del equipo que lo acompaña. Según sostuvo, los resultados no son atribuibles a decisiones individuales sino al funcionamiento coordinado de distintas áreas del Gobierno. “Siempre dije que no creo en las individualidades. Los logros alcanzados tienen que ver con un equipo de trabajo que todos los días se compromete con la gestión pública. El 10 de diciembre voy a hacer un reconocimiento especial porque hay un capital humano que merece ser valorado”, adelantó.

Orrego acompañará a Jaime en su asunción como diputado

Carlos Jaime asumirá como diputado nacional a partir del 10 de diciembre. Cabe recordar que se encontraba quinto en la lista de Por San Juan, sin embargo, el vicegobernador Fabián Martín renunció a la banca, como así también su suplente, Federico Rizo. Tras dejar su lugar en la legislatura provincial, será quien asuma el rol que dejó vacante María de los Ángeles Moreno.

Por otra parte, quienes también acompañarán a Jaime en el Congreso nacional serán Cristian Andino, de Fuerza San Juan, quien tomará el puesto de Walberto Allende. A su vez, Abel Chiconi de La Libertad Avanza asumirá la tercer banca, siendo la primera vez que la provincia tenga un representante libertario en Nación.

Orrego habló sobre la asunción de Carlos Jaime como diputado nacional, ceremonia a la cual confirmó que asistirá. “El 3 de diciembre por la mañana forma parte de mi agenda institucional. Voy a acompañar tanto al diputado Jaime como al resto de los legisladores que asumirán por San Juan. Les deseo éxito a cada uno, independientemente de sus miradas políticas, porque al final del camino todos debemos trabajar por lo que más amamos: la provincia y sus intereses”, señaló.