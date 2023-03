A poco más de dos meses de las elecciones provinciales del 14 de mayo, DIARIO HUARPE dialogó en un mano a mano con el candidato a gobernador por segunda vez consecutiva, Marcelo Orrego. El actual diputado nacional habló sobre las cuestiones más importantes que ocupan a la provincia, como el estado salarial docente, la crisis hídrica y la cuestión económica. También hizo referencia al contexto político y aseguró estar convencido de que el gobernador Sergio Uñac no será candidato a gobernador.

- Segunda vez como candidato a gobernador, ¿tiene más ganas que antes?

Tengo más ganas que nunca. Estoy convencido de que San Juan necesita cambios, cambios con certezas y no saltos al vacío. Eso significa que tenemos la responsabilidad de generar los cambios necesarios. Por supuesto, ratificar lo que está bien hecho, pero también hacer lo que hay que hacer. A mí no me va a temblar el pulso.

- ¿Cuáles son las propuestas para este 2023?, ¿Qué es lo que vas a cambiar y qué es lo que va a dejar?

Somos conscientes de los recursos que tenemos. Sabemos que tenemos el agro, pero con la vitivinicultura no nos alcanza, tenemos que trabajar en serio para que el sector pueda crecer. Hacerlo en serio, porque teniendo en cuenta que solo el 3% es cultivable, hay que prestarle mucha atención a la minería responsable y sustentable. Tenemos que trabajar con las energías renovables. Apostar a que San Juan sea un polo de conocimiento y tecnología, porque quien domina lo digital domina al mundo básicamente. Tenemos que llegar a tener un turismo que no solo dependa de los eventos, sino que podamos generar todos los caminos, las conexiones. Creo que, fundamentalmente tenemos que proteger las familias sanjuaninas, con la educación como bastión. Hay muchos jóvenes que se terminan yendo de la provincia y del país porque sienten que no tienen futuro. Tenemos que cuidar el tema de la crisis hídrica, es fundamental porque hoy por hoy estamos recibiendo una tercera parte de la demanda de la población, se entiende que es por la sequía, pero lo sabíamos desde hace tiempo y no hicimos las obras necesarias. Estoy hablando de canales, donde se evapora toda el agua. Es fundamental un Plan de Manejo del Agua. Claramente, tenemos una perspectiva a futuro que priorice la salud, porque hoy por hoy es todo con la burocracia. Son temas centrales, por eso hablo de proteger a la familia sanjuanina.

Nombró a la educación como pilar fundamental. Estamos en pleno conflicto salarial docente. ¿Cuál es su propuesta para que estas situaciones no sucedan?

Claramente, el conflicto es genuino. No son solo los edificios escolares, tiene que ver con jerarquizar a la educación y su equipo. Lo que debe primar el diálogo, no es solo el salario, se debe trabajar para ponerse de acuerdo. Creo que el sistema educativo de San Juan nivela para abajo, porque está aparejado con el nacional. Todo se nivela para abajo. Creo que tiene que haber una reforma educativa.

¿De qué va esa reforma educativa?

Creo que tiene que ver con los gabinetes psicopedagógicos, con el mérito de los docentes. Ellos son los que quiere brindarles las herramientas a los chicos para darles herramientas a los chicos. Sin educación no hay futuro, entonces tenemos que comprender los sentimientos de los docentes. No es solo un reclamo salarial, sino todo lo que trae aparejado detrás. Hay leyes que hay que modificar, que son del año '74.

Una de las críticas es que usted no hace propuestas. ¿Cuáles son las propuestas puntuales para afrontar la crisis hídrica?

San Juan tiene una demanda de agua de 1.200 hm³ y solo recibe la mitad. Tenemos que generar un plan de manejo integral de agua. Un 94% del agua que tenemos va a la demanda del agro, un 4% al consumo del humano y hay una parte muy pequeña que va a las industrias. Es fundamental que los sanjuaninos tomen consciencia de lo esencial del agua. Hay que dotar todo de recursos, ¿por qué si no cómo vamos a hacer para aprovechar mejor el agua y transformar los canales? Hay estudios que decían desde hace tiempo que San Juan iba a ser una de las más afectadas. Presenté un proyecto de Emergencia Hídrica y pedí que el Fonade llegara a San Juan y que la provincia pudiera amortiguar los costos de las obras de agua.

Una de las cuestiones que plantea el Gobierno provincial es que si se vota a Unidos por San Juan se vuelve a un modelo neoliberal que quita derechos, ¿Qué les responde?

Yo creo firmemente que el Gobierno provincial y el nacional son exactamente el mismo proyecto, y ellos mismos lo han dicho. Son iguales a Cristina, a Alberto Fernández. Hoy la Argentina no la está pasando bien, Alberto Fernández está alejado totalmente de la realidad y no reconoce sus problemas. Es un presidente que no reconoce la inflación, que dice que está en la cabeza de la gente… Percibo que el presidente no es empático con los ciudadanos. Se pasó durante dos horas hablando sobre los logros del gobierno, que no están en la familia argentina. Cuando no se reconocen los errores, difícilmente se puedan solucionar.

De todos los candidatos de Unidos por San Juan, ¿por qué la gente lo tiene que elegir a usted si quiere un cambio?

He sido candidato a gobernador y siento que tengo la experiencia y la juventud. Me ha tocado llevar adelante cargos ejecutivos y legislativos, hoy soy diputado nacional. La gente me conoce, sabe que no improviso y que esto se cambia con programas de gobierno. Hay más de 200 profesionales trabajando desde hace años para este momento. Somos una fuerza con vocación de poder y de ganar. El poder significa para nosotros hacer y eso se hace trabajando.

¿Por qué San Juan tiene que terminar con 20 años de peronismo?

Porque está agotado. Cuando un gobierno se achancha y tiene las mismas personas. Lamentablemente, vamos a encontrar más de lo mismo. Si el cambio no es ahora, con lo del nuevo sistema electoral que lastima la democracia, vamos a naturalizar algo que está mal. Vamos a entrar en el lote de Santa Cruz, donde hace 30 años que gobierna la misma persona. Ni siquiera llegan los mejores dirigentes, solo llegan los amigos del poder.

¿Uñac y Gioja son lo mismo?

Son de la misma continuidad. Han sido vice y gobernador. Son parte del mismo proyecto. Se suman los votos entre ellos y eso está mal. Cambiaron las reglas del juego. Los que pagan son los sanjuaninos.

¿Cómo lleva esta realidad, que si ellos suman juntos cinco puntos y usted cuatro, usted pierde?

Para mí eso es trampa. Sacan ventaja de la situación. Lo que está pasando es un problema serio, que lastima las instituciones y la constitución, porque es clara de que el voto es directo. Es claro, el sanjuanino sabe que tiene que cambiar. Nosotros representamos el cambio, ellos son el mismo proyecto.

¿Qué va a pasar con la Justicia y la cuestión de la candidatura de Uñac?

Uñac no puede ser candidato, yo estoy convencido de eso. No es algo que vaya a presentar yo porque no me siento para ser juez. No tengo problema con competir con Gioja o Uñac, el tema son las reglas del juego que nos cambian permanentemente. Tengo que aclarar que respeto a los dos.

Hay antecedentes de que la Corte no dejó competir a ciertos candidatos…

En Río Negro pasó que no dejaron competir en las elecciones. Puede pasar, todavía hay tiempo. Hubo varios casos y estoy seguro de que San Juan no será la excepción.