Tras las revelaciones sobre la supuesta cifra de $25 millones que habría percibido por un ciclo de entrevistas en la TV Pública, Carolina Ardohain decidió responder a los cuestionamientos de manera directa. El debate sobre sus ingresos se reavivó recientemente, pero la conductora no esquivó el tema al ser consultada por la prensa sobre las cifras que circulan en el ambiente.

Al ser indagada sobre su metodología de trabajo, ella explicó que las marcas de todo el país lo saben y que ella tiene un cachet y si la contratan, va. Con una extensa carrera que respalda su posición, la modelo señaló que viaja muchísimo al interior del país para estar en shoppings, eventos privados e inmobiliarias. En ese sentido, puntualizó que si le pagan, viaja y que hay un monto fijo porque ir al interior requiere un esfuerzo.

A diferencia de otras figuras, Ardohain destacó su involucramiento total en la parte administrativa de su carrera. Según sus propias palabras, ella se hace cargo de sus decisiones y admitió que si bien tiene gente que arranca esas negociaciones, es ella quien da la última palabra. Al respecto, afirmó que arreglo mis contratos y hablo con el cliente directo. También reiteró que tengo un monto fijo y si las marcas me contratan, voy. Yo misma arreglo mis contratos y hablo con el cliente.

Finalmente, se refirió a la incomodidad que le generan las críticas por cobrar determinadas participaciones mediáticas, recordando su buena predisposición histórica con los cronistas. Sobre este punto, manifestó que ha ido a muchos programas gratis y que le sorprende todos los que se olvidan de los móviles y notas que ha dado cuando la paran por la calle, que además son eternas. Respecto a las ocasiones en las que sí exige un pago, aclaró que es el precio que pone porque requiere que la expongan más contando cosas personales que a veces, no tiene ganas de contar.