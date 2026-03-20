Una receta simple, rendidora y lista en apenas 20 minutos se convirtió en una de las opciones más prácticas para quienes buscan cocinar rico sin complicarse: papas rellenas con carne picada y tomate, un plato ideal tanto para el almuerzo como la cena.

La preparación, apta incluso para principiantes, combina ingredientes fáciles de conseguir con un paso a paso sencillo que garantiza buen resultado. El secreto está en la calidad de la carne, considerada el “corazón” del plato: se recomienda elegir cortes como paleta, aguja o roast beef, que logran un equilibrio entre grasa y magro para mantener la jugosidad.

Para cuatro personas, la receta requiere seis papas medianas, 200 gramos de carne picada, 200 gramos de tomate frito, champiñones, aceite de oliva, sal y pimienta. De manera opcional, se puede sumar queso curado y tomillo para darle un toque final más intenso y aromático.

El procedimiento comienza con la cocción rápida de las papas en microondas, previamente lavadas y pinchadas, durante unos minutos por lado hasta que estén tiernas. Mientras tanto, en una sartén se cocina la carne picada con aceite, se incorpora el tomate, se condimenta y se mezcla bien. Luego se agregan los champiñones en láminas.

Una vez listas, las papas se cortan a lo largo, se les retira parte de la pulpa y se mezcla con el relleno. Después se rellenan nuevamente, se cubren con los ingredientes restantes y se llevan al horno a 180 grados durante unos minutos hasta que el queso se derrita.

El resultado es un plato completo, económico y muy sabroso, que demuestra que no hace falta ser experto en la cocina para lograr una comida casera de gran nivel en poco tiempo.