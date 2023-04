El pasado jueves 30 se conocía que finalmente se alquilaba el último local grande que se encontraba vacío sobre la peatonal Rivadavia, en el microcentro de San Juan. La nueva firma que se instaló en el lugar generó malestar entre los comercios vecinos, ya que se trata de una tienda sin nombre, de propietarios de nacionalidad boliviana, que venden ropa a un costo notablemente inferior al resto de locales. Ante tal situación, el Sindicato de Empleado de Comercio, dijo que no consideran que se trate de competencia desleal, pero que van a controlar la real situación de los empleados de la firma.

La polémica se daba por declaraciones que fueron publicadas en este medio por parte del titular de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, Marcelo Quiroga, dónde contó el malestar existente entre los comerciantes de la zona, ya que entienden que habrá competencia desleal: "Hay molestia por parte de los comercios aledaños, porque se trata de una tienda de dueños bolivianos que venden a un costo mucho menor que el resto de los locales y para ellos esto es competencia desleal", afirmó.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“Un jean te lo pueden vender en $10.000 y el costo de compra quizás fue de $6.000. Ellos te lo venden en $5.000 y eso es posible porque no pagan impuestos. No sabemos cómo hacen para obtener las habilitaciones. Pareciera que los controles no existen para ellos”, agregó en su momento Quiroga.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la secretaria general Mirna Moral, dijo que aún no estaba al tanto del alquiler del nuevo comercio. “Cuando esté operativo, junto a nuestros inspectores vamos a visitar el lugar para chequear cuál es la situación de la empresa y de los empleados. Legalmente, a nosotros nos corresponde saber que los trabajadores estén registrados. Si se tratan de contratos de prueba de tres meses, que aun así estén firmados como corresponde”, mencionó.

“Las habilitaciones y el pago de impuesto corresponde a la municipalidad, nosotros solo nos ocupamos de la legalidad del pago de sueldo de los empleados”, aseguró Moral.

En relación con el enojo de los comerciantes, la secretaria general explicó que en su opinión personal, no se trata de competencia desleal. “Hace unas semanas estuve en Buenos Aires, en Flores, y allí se puede comprar muy barato y te puedo decir que no creo que se trate de competencia desleal, porque va muy de la mano de la calidad. Teniendo en cuenta esto, puede que ellos no tengan altos costos operativos o no pretendan realmente ganar tanto, como también puede existir la posibilidad de que tengan empleados en negro, eso lo vamos a tener que averiguar”, reconoció Moral.

“Si voy a comprar una remera que en un comercio me sale $7.000, pero en otro, la misma de más baja calidad, me sale más económica, no es competencia. Las personas tienen la libertad de decisión y según su poder adquisitivo elegir dónde comprar”, aclaró la referente.

Finalmente Moral dijo que en los próximos días se harán los controles pertinentes y que en caso de recibir una denuncia frente a irregularidades, actuaran en consecuencia. “Estamos trabajando de forma permanente”, concluyó.