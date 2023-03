Este miércoles por la mañana se confirmó que el exlocal donde funcionaba MaxiBrant, sobre peatonal Rivadavia, finalmente fue alquilado por una firma de ropa que tiene al menos seis tiendas distribuidas en el microcentro, cuyos dueños son de origen boliviano, afirmaron fuentes consultadas. Según detallaron desde la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, en los próximos días el último local grande que quedaba vacío en las peatonales se encontrará operativo.

Marcelo Quiroga, titular de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, dijo a DIARIO HUARPE que el pasado miércoles se confirmó el alquiler por parte de una cadena de tiendas que vende ropa a muy bajo costo. “Celebramos que con este nuevo alquiler ya no queden locales vacíos, pero hay molestia por parte de los comercios aledaños, porque se trata de una tienda de dueños bolivianos que venden a un costo mucho menor que el resto de los locales y para ellos esto es competencia desleal”, aseguró.

“Un jean te lo pueden vender en $10.000 y el costo de compra quizás fue de $6.000. Ellos te lo venden en $5.000 y eso es posible porque no pagan impuestos. No sabemos cómo hacen para obtener las habilitaciones. Pareciera que los controles no existen para ellos”, dijo Quiroga.