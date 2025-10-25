Paso a paso: cómo armar tu disfraz de Las Guerreras K-pop para Halloween

Llegó la época de los disfraces y es tu oportunidad de brillar con un outfit inspirado en las cazadoras de demonios más famosas del momento. Si sos fan de Rumi, Mira y Zoey de Las Guerreras K-pop, este año podés dejar de lado los disfraces tradicionales y armar un look con mucho estilo y actitud.

La base del outfit

Para recrear el look del tema Golden, vas a necesitar prendas básicas que seguramente ya tenés en el ropero o podés conseguir fácilmente. Empezá con una pollera o short blanco, combinado con una top blanco si querés imitar a Rumi, o negro si preferís el estilo de Mira o Zoey. Agregale una campera corta negra y completá con botas largas o botines acompañados de medias altas.

Los detalles que suman

Para levantar el disfraz, podés agregar accesorios en dorado: un cinturón llamativo, cadenas decorativas en la pollera y hombreras brillantes. Si te gusta personalizar, podés ponerle diamantina o mostacillas doradas a la campera y el top para lograr ese efecto brillante que tienen las guerreras.

Lo importante del peinado

El peinado es clave para completar la transformación. Para Rumi, una trenza lateral en tonos violetas; para Mira, colitas altas y largas; y para Zoey, un estilo con dos colitas que parecen antenas, con mechones ondulados que le enmarcan la cara. Hay tutoriales en internet que te guían paso a paso para lograr estos peinados.

Opciones para los que prefieren comprar

Si no tenés tiempo para armarte el disfraz, hay opciones online como Disfraces Rossmina, que ofrece diseños personalizados y envíos a diferentes lugares. También se consiguen en plataformas como Mercado Libre, aunque muchas de estas opciones son para chicos y suelen ser bastante saladas.

Armar tu propio disfraz no solo es más económico, sino que te deja darle rienda suelta a la creatividad. ¡Prepará tu outfit, practicá las coreografías y convertite en la estrella de este Halloween!