Payarola, abogado de Wanda Nara, fue acusado de magia negra y brujería

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva de Nicolás Payarola, el exabogado de Wanda Nara y L-Gante que permanece detenido y procesado por estafas reiteradas y maniobras fraudulentas. En el marco de la investigación, se inició el peritaje de sus teléfonos móviles para profundizar en las denuncias en su contra. Yanina Latorre difundió información sobre hallazgos macabros en dichos dispositivos, vinculando al letrado con la magia negra y la brujería.

Según lo revelado en el programa SQP, el peritaje habría arrojado material "turbio" que incluye alrededor de 172 capturas de pantalla muy complicadas. Latorre aseguró que el abogado recurría a estos rituales oscuros para dañar a sus "enemigos" y que en los chats se mencionaba a una bruja que mataba gallinas.

Las supuestas acciones espirituales estarían dirigidas específicamente hacia tres personas con las que Payarola estaría obsesionado: la abogada Lara Piro, el futbolista Gonzalo Montiel y Sergio Occhiuzzo.

Pese a que la conductora sostiene tener datos de primera mano, los peritos encargados del caso aún no han confirmado oficialmente estos descubrimientos. Esta situación judicial y espiritual se suma a la actualidad del espectáculo donde el abogado era una figura conocida.